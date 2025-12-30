Clip CSGT mật phục kiểm tra nồng độ cồn:

Tối 29/12, các tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn của Đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT Công an TPHCM) đồng loạt tiến hành kiểm tra tại nhiều khu vực trên địa bàn quản lý, đặc biệt là tại khu vực tập trung nhiều quán nhậu, đông phương tiện lưu thông.

CSGT xử lý trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: X.A

Tại giao lộ đường Cách Mạng Tháng 8 – Gia Long (phường Lái Thiêu, TPHCM), một tổ công tác của Đội CSGT Bình Triệu phối hợp với Công an phường Lái Thiêu lập chốt kiểm tra công khai.

Cùng với đó, tổ công tác còn bố trí thêm lực lượng thường phục, chạy xe máy dọc tuyến đường Gia Long – nơi tập trung nhiều quán nhậu nhất khu vực để phát hiện các trường hợp có biểu hiện sử dụng rượu bia khi lái xe.

Lực lượng thường phục được bố trí trước các quán nhậu để phát hiện vi phạm. Ảnh: X.A

Ngoài ra, cảnh sát thường phục bí mật đứng đối diện quán nhậu; khi phát hiện người từ trong quán đi ra có biểu hiện nghi ngờ, sẽ lập tức thông báo cho tổ công tác qua bộ đàm kèm theo đặc điểm nhận dạng.

Sau khi nhận thông tin, tổ công tác cách đó khoảng 1km sẽ tiến hành dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện.

Các trường hợp có biểu hiện vi phạm nồng độ cồn sẽ được lực lượng thường phục thông báo về tổ công tác. Ảnh: X.A

Theo ghi nhận, trong khoảng một giờ đồng hồ, tổ công tác đã phát hiện và xử lý 6 trường hợp có nồng độ cồn khi điều khiển xe máy.

Vào thời điểm trên, tổ công tác kiểm tra đối với ông P.Q.T. (SN 1963, ngụ TPHCM) đang điều khiển xe máy và phát hiện nồng độ cồn ở mức 0,826 mg/L khí thở.

Ông P.Q.T. bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức "kịch khung". Ảnh: X.A

Ông T. cho biết trước đó đã uống khoảng 8 lon bia với người thân, đến tối thì điều khiển xe máy về nhà ở Thủ Đức, TPHCM. Ông thừa nhận việc uống rượu bia khi lái xe là vi phạm, đây cũng là lần đầu và xin được "bỏ qua", nhưng tổ công tác đã kiên quyết xử lý.

Với vi phạm này, ông T. bị phạt từ 8-10 triệu đồng, tước quyền sử dụng GPLX từ 22-24 tháng.

Người đàn ông điều khiển xe máy trong tình trạng có nồng độ cồn. Ảnh: X.A

Một trường hợp khác là tài xế xe máy L.V.T. (SN 1984, ngụ tỉnh Tây Ninh) bị CSGT kiểm tra khi có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, ông L.V.T. bị phát hiện có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25mg/L khí thở. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản, tạm giữ GPLX và phương tiện theo quy định.

Cùng thời điểm trên, các tổ công tác khác của Đội CSGT Bình Triệu tiến hành kiểm tra nồng độ cồn tại các phường Thới Hòa, Thủ Dầu Một, Phú Lợi… qua đó phát hiện nhiều trường hợp vi phạm.

Theo chỉ huy Đội CSGT Bình Triệu, ngoài việc xử lý công khai, thời gian tới đơn vị sẽ bố trí lực lượng thường phục để phối hợp xử lý vi phạm.