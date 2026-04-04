Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM cho biết đang mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC. Công an đề nghị những ai là nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản liên hệ trình báo để phục vụ công tác điều tra, xử lý đối tượng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Tuấn Hoàng (SN 1982), là Chủ công ty Đấu giá Hợp danh VAMC về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định và lệnh đối với Trần Tuấn Hoàng. Ảnh: CA

Theo điều tra, từ giữa năm 2019, Hoàng thành lập công ty Đấu giá Hợp danh VAMC. Sau đó, công ty này từng nhiều lần thay đổi tên như: Tiền Phong, Hoàng Phát, Trung Tín… Hoàng thuê Nguyễn Trung Tín (SN 1990) làm giám đốc, đại diện theo pháp luật và là người điều hành các phiên đấu giá.

Do cần tiền giải quyết nợ nần và tiêu xài, giai đoạn từ đầu năm 2020 đến đầu năm 2022, Hoàng tung ra các thông tin gian dối như Công ty VAMC được Cơ quan thi hành án giao bán đấu giá nhiều tài sản giá trị.

Do tin tưởng, một số người đã đặt cọc tiền để mua tài sản đấu giá. Trong đó, có trường hợp ông D.M.D. đã nộp tiền đặt cọc 52,2 tỷ đồng để mua 6 tài sản đấu giá.

Sau khi nhận tiền, Hoàng không thực hiện đấu giá tài sản như cam kết mà chiếm đoạt số tiền để sử dụng. Công an nhận định, Trần Tấn Hoàng có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá tài sản nên thực hiện hành vi phạm tội một cách tinh vi, khó phát hiện, gây khó khăn cho điều tra, xử lý.

Công an nghi vấn nhiều người cũng bị Hoàng chiếm đoạt tài sản bằng chiêu lừa tinh vi như trên nên kêu gọi trình báo và cung cấp tài liệu, chứng cứ để phục vụ công tác điều tra.