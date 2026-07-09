Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ yêu cầu tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ít nhất 10%.

Chính phủ đề ra nhiệm vụ khẩn trương rà soát, cập nhật, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng của toàn bộ ngành, lĩnh vực, địa phương.

Cùng với quản lý chặt chẽ tài chính - ngân sách nhà nước, Chính phủ lưu ý cần chống thất thu, lạm thu, nuôi dưỡng nguồn thu, nhất là khu vực hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ; chống chuyển giá và lãng phí.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Ảnh: Nhật Bắc

Một nhiệm vụ khác được Chính phủ đưa ra là sớm đưa Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam vào hoạt động; khẩn trương xây dựng khu kinh tế đặc biệt tại một số địa phương trọng điểm.

Các dự án, công trình quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, hạ tầng chiến lược; các công trình có sức lan tỏa cao, nhất là đường sắt, đường bộ, hàng không, năng lượng, nông nghiệp, hạ tầng số quốc gia; các chương trình mục tiêu quốc gia cần được đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Các bộ, ngành, địa phương triển khai thí điểm chấm điểm thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công định kỳ hằng tháng tiến tới triển khai chính thức từ tháng 10, làm cơ sở phân bổ vốn đầu tư công các năm tới, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch.

Nhiệm vụ nữa được Chính phủ nêu là hoàn thành điều chỉnh các quy hoạch ngành, quy hoạch chi tiết ngành đúng tiến độ; khai thác hiệu quả không gian phát triển mới; không gian đô thị cao tầng tại khu vực phù hợp, không gian ngầm, không gian tầm thấp, không gian số, không gian biển.

Chấm dứt tình trạng nêu khó khăn nhưng không có phương án xử lý

Chính phủ chỉ đạo tiếp tục xây dựng Đảng bộ, các cấp ủy và hệ thống cơ quan hành chính nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nhất là đơn vị sự nghiệp công lập các bộ, ngành, địa phương, tổ chức bộ máy bên trong, bảo đảm không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, khắc phục tình trạng cắt khúc, phân mảnh trong quản lý nhà nước.

"Sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã theo chủ trương của Bộ Chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp", nghị quyết của Chính phủ nêu.

Ảnh: Hoàng Hà

Với an sinh xã hội, Chính phủ chỉ đạo triển khai đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách về lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội từ ngày 1/7; phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, ký túc xá công nhân tại các khu công nghiệp, đô thị lớn.

Chính phủ lưu ý làm tốt công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu đủ năng lực, ngang tầm nhiệm vụ; thực hiện đúng quy định về tiếp công dân; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tiễn các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, không để hình thành "điểm nóng" về an ninh trật tự.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước trực tiếp chỉ đạo những việc lớn, việc khó, việc liên ngành và các điểm nghẽn kéo dài; xây dựng kế hoạch năm 2027 của bộ, cơ quan, địa phương mình và chịu trách nhiệm về chất lượng kế hoạch.

"Chấm dứt tình trạng nêu khó khăn nhưng không có phương án xử lý, việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải giải quyết, vượt thẩm quyền phải báo cáo kịp thời, kèm đề xuất cụ thể", Thủ tướng quán triệt.