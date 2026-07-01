Sáng 1/7, tại hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền 3 cấp, Thứ trưởng Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, đến nay bộ máy vận hành cơ bản ổn định, thông suốt, phát huy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Bộ máy của Bộ Tài chính từ Trung ương đến địa phương đã giảm khoảng 3.600 đầu mối, tương đương khoảng 37%, đồng thời giảm mạnh về số lượng đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế theo đúng chủ trương của Trung ương.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu

Về thủ tục hành chính, Bộ Tài chính đã cắt giảm, đơn giản hóa 82,84% thủ tục hành chính, 38,29% điều kiện kinh doanh; cắt giảm 52,24% chi phí và 53,88% thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Về đảm bảo nguồn lực tài chính, ngân sách, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, bộ đã chủ động tham mưu, trình cấp có thẩm quyền sắp xếp cân đối nguồn ngân sách trung ương để hỗ trợ đầy đủ, kịp thời kinh phí thực hiện chính sách, chế độ cho cán bộ, công chức nghỉ hưu, thôi việc theo Nghị định 178 của Chính phủ; hỗ trợ kịp thời cho các địa phương kinh phí thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã với khoảng 128.000 tỷ đồng.

Trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026, Bộ Tài chính đã kiến nghị tăng 3% bổ sung cân đối cho địa phương, tương đương gần 7.000 tỷ đồng, để các địa phương có thêm nguồn lực thực hiện nhiệm vụ quan trọng, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ liên quan.

Về trụ sở, tài sản công, 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị của các bộ, ngành, địa phương sau sắp xếp đều đã có trụ sở làm việc phục vụ công tác. Các địa phương đã bảo đảm mỗi xã được trang bị ít nhất một ô tô phục vụ công tác; 10/34 địa phương đã bảo đảm trang bị đủ mỗi xã hai ô tô phục vụ công tác, theo tiêu chuẩn định mức nhà nước. 100% số xã mới được trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị làm việc.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp theo thủ tục rút gọn.

Ảnh: Nguyễn Huế

Mặc dù vậy, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết quá trình tổ chức triển khai thực hiện còn một số khó khăn, thách thức, nhất là chất lượng và tiến độ triển khai của một số địa phương, đơn vị chưa đồng đều. Năng lực thực thi và điều kiện bảo đảm hoạt động tại cấp cơ sở còn hạn chế, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, cần thời gian để khắc phục và hoàn thiện.

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế đồng bộ với mô hình tổ chức mới, bảo đảm yêu cầu phân cấp, phân quyền và phân định rõ thẩm quyền giữa các cấp chính quyền, khơi thông nguồn lực quốc gia.

Bộ tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bám sát các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ.

Cùng với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền dựa trên năng lực thực thi ở cấp cơ sở, Bộ Tài chính sẽ gắn kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các vướng mắc phát sinh.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cũng nhấn mạnh đến nhiệm vụ bảo đảm nguồn lực cho vận hành mô hình chính quyền 3 cấp; hoàn thiện cơ chế phân bổ ngân sách theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả; thực hiện triệt để nguyên tắc phân cấp nhiệm vụ chi cho cấp xã phải gắn liền với bảo đảm nguồn lực đi kèm.