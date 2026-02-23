Ảnh: BBC

Phát biểu trên chương trình This Week của hãng tin ABC News ngày 22/2, ông Greer nói: "Thực tế là chúng tôi muốn duy trì chính sách hiện tại, duy trì tính liên tục càng nhiều càng tốt, đảm bảo các doanh nghiệp hiểu rằng đây là hướng đi mà chúng tôi đang theo đuổi. Chúng tôi sẽ tiếp tục đi theo con đường đó".

Khi người dẫn chương trình hỏi về sự kiên trì của chính phủ dù chính sách thuế không được công chúng ủng hộ, quan chức đại diện thương mại Mỹ cho hay: "Chính sách không thay đổi. Các công cụ pháp lý để thực thi có thể thay đổi nhưng chính sách thì không". Ông Greer lập luận rằng chính sách thuế hiện nay đem lại cho các doanh nghiệp Mỹ nhiều đòn bẩy trong thương mại thế giới.

Trong một cuộc phỏng vấn riêng với đài CBS, ông Greer nói thêm, Mỹ sẽ không rút khỏi các thỏa thuận thuế quan đã ký với một số quốc gia trên thế giới, gồm Anh, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Thụy Sĩ và các quốc gia khác dù Tòa án Tối cao Mỹ đã phán quyết các mức thuế trong những thỏa thuận đó là bất hợp pháp.

Theo ông Greer, mức thuế toàn cầu 15% do ông Trump công bố hôm 21/2, tăng từ mức 10% được công bố hôm 20/2 ngay sau phán quyết của Tòa án Tối cao khác với các thỏa thuận song phương đã ký kết trong 9 tháng qua với khoảng 20 quốc gia. “Chúng tôi sẽ giữ vững cam kết. Chúng tôi kỳ vọng các đối tác của chúng tôi cũng sẽ như vậy”, ông bày tỏ.

Sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ, cơ quan điều hành cao nhất của EU đã kêu gọi Tổng thống Trump không áp đặt thuế quan mới đối với hàng hóa của khối và làm rõ lập trường của ông. EU tin tình hình hiện tại không phù hợp với lời hứa về thương mại “công bằng, cân bằng và cùng có lợi” như đã nêu ​​trong tuyên bố chung EU - Mỹ từ tháng 8/2025.