Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: BBC

Báo The Guardian và hãng RT đưa tin, trong phán quyết đưa ra hôm qua (20/2), tòa án tuyên bố ông Trump đã vượt quá thẩm quyền khi viện dẫn Đạo luật Kinh tế Quốc tế Khẩn cấp (IEEPA) năm 1977 hồi năm ngoái để biện minh cho việc áp thuế chống lại Canada, Trung Quốc và Mexico hồi tháng 2/2025 và sau đó tiếp tục áp thuế chống lại hầu hết các quốc gia trên thế giới vào tháng 4 cùng năm.

Đây là lần đầu tiên tòa án tối cao Mỹ bác bỏ một trong những chính sách được đưa ra trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump. Theo các chuyên gia, phán quyết trên sẽ tước đi của ông Trump một công cụ đòn bẩy kinh tế quan trọng.

Trong một cuộc họp báo diễn ra sau khi phán quyết được công bố, ông Trump đã chỉ trích gay gắt các thẩm phán đưa ra quyết định trên và gọi họ là "nỗi ô nhục của quốc gia". Người đứng đầu nước Mỹ tuyên bố, phán quyết đã khuyến khích ông ban hành các biện pháp thay thế mạnh mẽ cho những loại thuế bị cho là bất hợp pháp.

Tổng thống Trump ngay lập tức tuyên bố sẽ ban hành mức thuế cơ bản toàn cầu mới là 10% theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, vốn cho phép tổng thống áp thuế trong 150 ngày. Ông Trump cho biết chính quyền sẽ tiến hành điều tra các hành vi thương mại không công bằng có thể dẫn đến việc áp thuế vĩnh viễn.

Phán quyết của tòa án tối cao Mỹ là đòn giáng mạnh vào một trong những tuyên bố táo bạo nhất về quyền hành pháp của ông Trump kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng. Người đứng đầu nước Mỹ đương nhiệm đã sử dụng thuế quan để định hình lại chính sách thương mại của Mỹ, đảo lộn các thỏa thuận và thu về hàng chục tỷ USD từ các công ty nhập khẩu hàng hóa nước ngoài.

Thông thường, việc áp các mức thuế cần được Quốc hội Mỹ phê chuẩn vì là cơ quan duy nhất có thẩm quyền theo hiến pháp để đánh thuế. Song Tổng thống Trump lập luận ông có quyền áp đặt thuế quan đối với các đối tác thương mại theo IEEPA, trong một số trường hợp cho phép tổng thống có thẩm quyền điều chỉnh hoặc cấm các giao dịch quốc tế trong tình trạng khẩn cấp quốc gia.