Trong bài đăng trên mạng Truth Social hôm 21/2. Tổng thống Trump cho biết ông ngay lập tức sẽ nâng mức thuế quan toàn cầu lên 15% và trong nhiều quốc gia bị áp thuế lần này “có một số nước từng ‘lừa đảo’ Mỹ trong nhiều thập kỷ mà không hề bị trừng phạt”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

“Trong vài tháng tới, Nhà Trắng sẽ cho triển khai nhiều loại thuế toàn cầu nhằm tiếp tục quá trình đang vô cùng thành công của chúng tôi là Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại - Vĩ đại hơn bao giờ hết”, nhà lãnh đạo Mỹ viết.

Ông Trump cũng mô tả việc Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết bác bỏ chính sách thuế quan của ông là “vô lý và chống lại Mỹ”.

Trước đó, trong phán quyết đưa ra hôm 20/2, Tòa án Tối cao Mỹ tuyên bố Tổng thống Trump đã vượt thẩm quyền khi viện dẫn Đạo luật Kinh tế Quốc tế Khẩn cấp (IEEPA) năm 1977 để biện minh cho việc ông áp thuế chống lại Canada, Trung Quốc và Mexico hồi tháng 2/2025 và sau đó tiếp tục áp thuế đối ứng từ 10 - 46% với hầu hết các quốc gia trên thế giới vào tháng 4 cùng năm.

Ngay sau khi biết phán quyết của Tòa Tối cao, ông Trump tuyên bố áp mức thuế cơ bản toàn cầu mới là 10% theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974.