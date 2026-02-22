Theo tờ Politico, Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 21/2 tiết lộ rằng ông sẽ là người đại diện cho lập trường chung của EU để tới Mỹ đàm phán với Tổng thống Donald Trump về vấn đề thuế quan.

"Chúng tôi sẽ đưa ra một lập trường thống nhất của châu Âu về vấn đề thuế quan, bởi đây không phải là chuyện của từng quốc gia thành viên riêng lẻ. Quyết định của Tòa án tối cao Mỹ là một diễn biến đáng chú ý, mang lại yếu tố trấn an, thể hiện rõ rằng Tổng thống Trump vẫn có những giới hạn về chính sách thuế. Nguy cơ lớn nhất đối với nền kinh tế châu Âu và Mỹ chính là sự bất ổn thường trực về thuế quan, tình trạng này phải chấm dứt", ông Merz cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: NYT

Thủ tướng Đức nhấn mạnh, chính sách thuế quan cuối cùng sẽ gây ra thiệt hại cho chính quốc gia ban hành chúng. "Dù châu Âu phải chịu ảnh hưởng do xuất khẩu sụt giảm, nhưng cuối cùng thì người tiêu dùng Mỹ sẽ phải trả giá cao hơn", ông Merz nói.

Cũng liên quan đến vấn đề này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo EU không nên chủ quan, bởi Tổng thống Trump đã nhanh chóng áp đặt các mức thuế mới sau phán quyết của tòa án. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Thương mại Pháp Nicolas Forissier khẳng định EU có đủ công cụ để đáp trả mức thuế quan của Mỹ và đang tích cực thảo luận về vấn đề này.

Theo giới quan sát, EU có thể triển khai cơ chế thương mại Công cụ chống cưỡng chế (ACI) để đối phó với áp lực từ Mỹ. Ngoài ra, EU cũng có thể tái kích hoạt gói thuế quan trả đũa đối với hơn 106 tỷ USD hàng hóa của Mỹ (hiện bị tạm hoãn).

Vào ngày 21/2, Tổng thống Trump đã nâng mức thuế cơ bản toàn cầu mới từ 10% lên 15%, sau khi Tòa án Tối cao ngăn ông dùng các quyền khẩn cấp để áp thuế đối ứng với nhiều đối tác thương mại.