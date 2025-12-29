Cơ sở dữ liệu Điều ước quốc tế tại địa chỉ https://treaty.mofa.gov.vn vừa chính thức khai trương chiều 29/12, tại Hội nghị Tổng kết công tác ngành Ngoại giao năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Bộ Ngoại giao.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Điều ước quốc tế được xây dựng trên cơ sở thực hiện quy định tại Luật Điều ước quốc tế năm 2016, nhằm cung cấp nguồn thông tin đầy đủ, phục vụ công tác tham mưu, hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật, đặc biệt là hỗ trợ đánh giá tính tương thích giữa pháp luật trong nước và điều ước quốc tế. Đồng thời cũng tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp trong việc tra cứu, khai thác thông tin về công tác ký kết, thực hiện các cam kết quốc tế.

Ảnh minh họa.

Cơ sở dữ liệu Điều ước quốc tế là nguồn thông tin, hướng dẫn thống nhất về các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Các thông tin công khai về điều ước quốc tế được đăng tải đầy đủ, với chức năng tra cứu linh hoạt theo nhiều tiêu chí như tên điều ước, đối tác ký kết hoặc thời điểm ký kết.

Website được xây dựng bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, đáp ứng nhu cầu sử dụng của cả người dùng trong nước và quốc tế.

Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia này còn cung cấp hướng dẫn có hệ thống về quy trình ký kết điều ước quốc tế của Việt Nam (bao gồm các văn bản pháp luật liên quan, sơ đồ minh họa quy trình và các điều khoản mẫu thường gặp); tài liệu tham khảo về thực tiễn ký kết điều ước quốc tế của một số quốc gia, cùng các liên kết tới những cơ sở dữ liệu liên quan trong nước và quốc tế, phục vụ nhu cầu tra cứu và nghiên cứu chuyên sâu.

Hiện trên hệ thống Cơ sở dữ liệu Điều ước quốc tế đã cập nhật 207 điều ước quốc tế, gồm 164 điều ước song phương và 43 điều ước đa phương mà Việt Nam đã ký kết trong giai đoạn nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng.

Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục làm sạch và làm giàu thêm cơ sở dữ liệu điều ước quốc tế, cập nhật đầy đủ các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Việc ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo sẽ được đẩy mạnh hơn nữa trong việc quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu, cũng như trong việc giải đáp thắc mắc, tư vấn về công tác ký kết, thực hiện điều ước quốc tế.