Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị số 56 ngày 24/12/2025 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ký kết, thực hiện các cam kết quốc tế.

Theo Chỉ thị số 56, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục chuyển biến nhanh, phức tạp, đặt ra thách thức và cơ hội đan xen, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ký kết, thực hiện cam kết quốc tế, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.

Đáng chú ý, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc ký kết, thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế đối với sự phát triển, vị thế, uy tín của đất nước; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong tổng thể chủ trương, đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng ta, góp phần tăng cường sức mạnh tổng hợp của quốc gia.

Xóa bỏ tư duy lấy số lượng thay cho chất lượng, coi trọng hình thức hơn nội dung; không ký kết các cam kết quốc tế không thiết thực, không khả thi.

Ảnh minh họa.

Các ban, bộ, ngành, địa phương chủ động rà soát các cam kết quốc tế đã có thuộc phạm vi, lĩnh vực phụ trách, đánh giá những mặt đã làm được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và xác định giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả thực thi; tăng cường phối hợp để triển khai công tác ký kết, thực hiện cam kết quốc tế hiệu quả, tránh trùng lặp, chồng chéo.

Đồng thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược về các xu hướng lớn trên thế giới, khu vực, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên của đất nước; kịp thời tham mưu, đề xuất chủ trương ký kết, phát huy vai trò dẫn dắt trong việc xây dựng các cam kết quốc tế mới phù hợp với khả năng, điều kiện cụ thể của đất nước.

Tích cực, chủ động trong việc thúc đẩy thực hiện các cam kết quốc tế nhiều bên tại các cơ chế, diễn đàn quốc tế, khu vực; trong việc tham gia xây dựng các quy định, chuẩn mực về các vấn đề mới nổi phù hợp với lợi ích của đất nước trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Huy động sự tham gia phù hợp của các chuyên gia, nhà khoa học trong quá trình nghiên cứu, tham mưu, đề xuất ký kết, thực hiện các cam kết quốc tế phức tạp, có tác động lớn, đan xen trên nhiều lĩnh vực.

Cũng theo Chỉ thị số 56, các ban, bộ, ngành, địa phương cần thúc đẩy hợp tác quốc tế trong việc thực thi các cam kết quốc tế. Tranh thủ tri thức và kinh nghiệm quốc tế… để kịp thời cập nhật các quy định, chuẩn mực quốc tế mới, tiếp thu chọn lọc cách làm hay, phù hợp với thực tiễn của đất nước; nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả thực thi cam kết quốc tế.

Tận dụng các cơ chế hợp tác song phương và đa phương để xử lý các vướng mắc, vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các cam kết quốc tế.

Ngoài ra, các ban, bộ, ngành, địa phương cần ứng dụng khoa học, công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý, theo dõi, thống kê tình hình thực hiện các cam kết quốc tế và đánh giá tính tương thích giữa các cam kết quốc tế với pháp luật trong nước.

Thực hiện tốt công tác lưu trữ, hệ thống hóa thông qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu về các cam kết quốc tế; bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trong việc triển khai các cam kết quốc tế liên quan đến nhiều ngành, địa phương, tránh chồng chéo, lãng phí nguồn lực.