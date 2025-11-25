Theo đó thí sinh có nhu cầu cần lập tài khoản dự thi từ ngày 25/11 đến hết ngày 27/12/2025 tại địa chỉ: https://khaothi.vnu.edu.vn/ hoặc https:/hsa.edu.vn/

Thí sinh cần theo dõi và thực hiện đúng hướng dẫn tại: https://www.hsa.edu.vn/bai-dang/59. Viện Đào tạo số và Khảo thí khuyến nghị thí sinh hoàn thành đăng ký tài khoản đúng thời hạn để chuẩn bị cho các bước tiếp theo.

ĐH Quốc gia Hà Nội cũng khuyến cáo việc đọc kỹ hướng dẫn là bắt buộc để tránh các sai sót trong quá trình đăng ký. Bởi một số lỗi vi phạm quy định có thể dẫn đến không đủ điều kiện dự thi.

Thí sinh dự thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội những năm trước. Ảnh: VNU.

Để đăng ký dự thi, thí sinh cần chuẩn bị số điện thoại, thư điện tử (email), ảnh chân dung.

Thí sinh bắt buộc phải có số điện thoại để đăng ký tài khoản. Hệ thống sẽ gửi mã OTP về số điện thoại để xác nhận đăng ký tài khoản dự thi, xác nhận hủy ca thi, xác nhận yêu cầu đặt lại mật khẩu trong trường hợp thí sinh quên mật khẩu. Số điện thoại này cần đã đăng ký chính chủ để tránh tình trạng mất hoặc bị khóa.

Thí sinh cũng bắt buộc phải có email cá nhân; không sử dụng email của người khác để đăng ký tài khoản. Mật khẩu và email phải được bảo mật.

Thí sinh lưu ý ảnh chân dung (bản điện tử, định dạng .jpg hoặc .jpeg, dung lượng không quá 5MB, kích thước 4x6cm, đặt tên là số thẻ căn cước). Ảnh chụp trên phông nền sáng màu, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính. Ảnh được chụp trong 6 tháng tính đến thời điểm đăng ký dự thi. Ảnh chân dung sẽ được sử dụng để nhận diện vào phòng thi và in trên Phiếu báo điểm.

Thí sinh cũng lưu ý cổng đăng ký ca thi sẽ được mở từ 28/12/2025.