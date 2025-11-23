XEM VIDEO: Bà Trần Thị Mười (xã Hòa Thịnh) kể về trận lũ lịch sử cuốn trôi hết nhà cửa, tài sản

Trước khi lũ về, anh Bùi Quốc Nam (46 tuổi, trú xã Hòa Thịnh) đã chủ động đưa 2 ô tô lên khu vực cao, cách nhà hơn 100m, nhiều tài sản trong nhà cũng được kê và che chắn cẩn thận.

Đến đêm 19/11, nước lũ bất ngờ lên quá nhanh khiến cả gia đình anh phải lên tầng 2. Ngày hôm sau, nước lũ rút, anh xuống tầng trệt kiểm tra thì thấy toàn bộ tài sản đã bị cuốn trôi, ô tô con bị dạt về trước cổng nhà.

Anh Bùi Quốc Nam xót xa nhìn tài sản của gia đình bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Hải Dương

Anh Nam cho biết gia đình thiệt hại rất lớn về tài sản. Ngoài chiếc ô tô, còn có bốn xe máy cùng toàn bộ đồ dùng phục vụ đám tiệc bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

"Tôi chưa bao giờ thấy trận lũ nào lớn như thế này. Những năm trước, nước chỉ xấp xỉ mép nhà, nhưng năm nay lũ dâng quá nhanh, quá bất ngờ và không ai lường trước được. Giờ đây, toàn bộ tài sản gia đình đã bị cuốn trôi, vợ chồng tôi không biết phải làm lại từ đâu", anh Nam ngẹn ngào.

Chăn màn của người dân thôn Phú Hữu bị lũ cuốn ra đường. Ảnh: Hải Dương

Bà Trần Thị Mười (61 tuổi) cho biết khi lũ ập về, bà chỉ kịp chạy lên vị trí cao hơn để trú, không mang theo được gì vì nước dâng quá nhanh. Đến khi lũ rút, trở về nhà, bà bàng hoàng thấy toàn bộ đồ đạc đã bị cuốn sạch, thiệt hại không thể đếm xuể.

Tương tự, anh Bùi Quốc Dũng (45 tuổi) - chủ cây xăng ở xã Hòa Thịnh cho biết, gia đình anh kinh doanh xe máy và xăng dầu. Tối 19/11, nước lũ dâng cao khoảng 4-5m khiến gia đình anh không kịp trở tay.

Anh Dũng cho biết nước lũ đã tràn vào các bồn xăng dầu, trạm bơm xăng bị gãy đổ, hàng chục xe máy bị ngập trong nước, ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Ở khu vực ngập sâu nhất, ngoài gia đình anh Nam, bà Mười và anh Dũng, xã Hòa Thịnh còn có hàng ngàn hộ dân khác chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhiều gia đình lâm vào cảnh trắng tay.

Tang thương ở thôn có 7 người tử vong

Trong ngày 19-20/11, trận lũ lịch sử đã càn quét các xã phía Đông của tỉnh Đắk Lắk khiến hàng chục người chết và mất tích, nhiều tài sản, nhà cửa của người dân bị nhấn chìm.

Xã Hòa Thịnh được đánh giá là khu vực ngập sâu nhất, chịu thiệt hại nặng nề về cả người lẫn tài sản. Riêng thôn Phú Hữu, thống kê ban đầu ghi nhận 7 người tử vong, trong đó có gia đình mất cả hai vợ chồng.

Một gia đình thôn Phú Hữu làm đám tang cho người thân vào chiều 22/11. Ảnh: Hải Dương

Một số gia đình đã tổ chức đám tang cho người thân, không khí tang thương bao trùm xóm nhỏ, những gương mặt thất thần hằn rõ vẻ bàng hoàng vì lũ dữ cuốn mất người thân và tài sản.

Chị Trần Thị Hoa (thôn Phú Hữu) cho biết cạnh nhà chị, ông H.Đ., hơn 60 tuổi, đã tử vong trong đợt lũ vừa qua và gia đình đã lo xong hậu sự cho ông. Theo chị Hoa, khi nước lũ dâng, ông H.Đ. không may bị ngã gãy chân, không thể chạy kịp và bị dòng nước nhấn chìm.

Cách nhà ông H.Đ. khoảng 200m, người dân trong thôn cũng đã tổ chức đám tang cho hai vợ chồng lớn tuổi thiệt mạng trong lũ.

Theo một người hàng xóm, khi nước lũ dâng, ông bà ở lại để trông coi đàn bò và không kịp thoát. Gia đình hiện đã tổ chức tang lễ cho cả hai.

Ông Tạ Tấn Công, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, cho biết thiệt hại do trận lũ vừa qua gây ra là vô cùng nghiêm trọng. Riêng thôn Phú Hữu đã ghi nhận 7 người tử vong và hiện vẫn còn khoảng 50 hộ dân bị cô lập.