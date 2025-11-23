Tại xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai, trong hai ngày 18-19/11, lượng mưa lớn kéo dài cùng nước sông Hà Thanh từ thượng nguồn dâng cao vượt đỉnh lũ năm 2009 đã tràn qua bờ đê Vân Hội 1, khiến tuyến đê bị phá hủy nghiêm trọng.

Một đoạn đê Vân Hội 1 tan hoang, vỡ nát sau mưa lũ. Ảnh chụp chiều 22/11

Dù chính quyền địa phương đã chỉ đạo huy động lực lượng công an, quân sự, các đoàn thể... triển khai gia cố các đoạn đê xung yếu, nhưng nước dâng cao chảy xiết khiến một khúc đê ở thôn Vân Hội 1 bị cuốn trôi sáng 19/11.

Đoạn đê xung yếu được gia cố. Ảnh chụp chiều 22/11

Nhiều tấm bê tông trên mặt đê bị vỡ nát, sụp lún. Ảnh chụp chiều 22/11

Tại hiện trường, khoảng 90m đê bị vỡ tan tành. Nền đê bị xói lở, phá hủy kết cấu, khiến nhiều tấm bê tông trên mặt đê cũng nát vụn.

Một tấm bê tông diện tích gần 10m2 bị nước cuốn trôi khỏi vị trí ban đầu khoảng 6m. Ảnh chụp chiều 22/11

Bó vỉa bờ đê và khung kè mái đê phía ngoài cũng bị gãy thành nhiều khúc, còn giằng níu với nhau bởi những thanh cốt thép trơ trọi nên không bị cuốn đi. Ảnh chụp chiều 22/11

Nền đất bị xói trôi khiến mặt đê nhô ra lưng chừng, nằm bấp bênh, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Ảnh chụp chiều 22/11

Cột đèn bị bật móng, đổ ngả nghiêng. Ảnh chụp chiều 22/11

Cây cối dọc theo đoạn đê bị gãy đổ hàng loạt; nhiều cây ăn quả trong vườn nhà dân cùng các cột sắt chôn bằng bê tông cũng bị bật gốc, nằm trơ trọi trên nền đất. Một số cây bị đất cát phủ kín, chỉ còn vài cành lá nhô lên phía ngọn.

Nhiều cây ăn quả và các cột sắt được chôn bằng bê tông cũng bị bật gốc. Ảnh chụp chiều 22/11

Ngay cả hệ thống chiếu sáng cũng không tránh khỏi sự tàn phá. Các cột đèn bị bật móng, đổ nghiêng ngả...

Cách đó không xa, khoảng 30m đê tại thôn Luật Lễ cũng bị nước lũ cuốn trôi. Theo chính quyền địa phương, đợt mưa lũ vừa qua khiến hầu hết các hộ dân bị ảnh hưởng; hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập nước; hàng trăm hecta rau màu và cây trồng khác bị thiệt hại.

Khoảng 30m đê tại thôn Luật Lễ cũng bị nước lũ cuốn trôi trước đó. Ảnh chụp chiều 21/11

Trước tình trạng lũ lụt làm vỡ đê gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, lãnh đạo xã Tuy Phước kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan hỗ trợ nguồn kinh phí để sớm khắc phục đoạn đê bị vỡ tại thôn Luật Lễ và thôn Vân Hội 1.

Đồng thời, cơ quan chức năng xem xét bố trí tái định cư, di dời người dân tại những khu vực có nguy cơ vỡ đê, ngập lụt, khó tiếp cận và dễ bị cô lập hoàn toàn khi lũ đến.