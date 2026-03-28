Hết u xơ nhờ chanh?

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều hội nhóm chia sẻ về “chanh liều cao” như một phương pháp có thể chữa bách bệnh. Những câu chuyện cá nhân được lan truyền với tần suất cao, thu hút hàng nhiều người tham gia và làm theo.

Trong một nhóm về chanh liều cao, tài khoản N.T.C chia sẻ hành trình uống chanh suốt gần 2 tháng. Theo người này, 15-18 ngày đầu gần như mất ngủ hoàn toàn, kèm theo táo bón nặng, đau nhức toàn thân, có thời điểm đau đến mức “ngồi rên”. Dù vậy, người này vẫn kiên trì uống 4-5 quả chanh mỗi sáng, thậm chí tăng lên 10 quả/ngày với kỳ vọng cải thiện sức khỏe. Sau một thời gian, người này cho rằng các triệu chứng đau giảm và các khối u ở ngực tiêu tan, sờ lên ngực không còn thấy phẳng hơn.

Tương tự, tài khoản N.Y cũng đăng tải trải nghiệm uống cốt chanh liên tục 33 ngày dù bị gia đình phản đối. Chị cho biết mắc nhiều bệnh nền như u xơ tuyến vú, rối loạn nhịp tim, hen phế quản, viêm loét dạ dày… và đã ngừng thuốc để theo phương pháp chanh liều cao. Trong quá trình thực hiện, người này trải qua hàng loạt biểu hiện bất thường như khó thở, đau dạ dày dữ dội, nôn ói, choáng váng. Tuy nhiên, thay vì dừng lại, chị N.Y vẫn tiếp tục với niềm tin rằng cơ thể đang “thải độc”, thậm chí cho rằng khối u đã biến mất và tình trạng hen không còn.

Những chia sẻ về uống nước cốt chanh. Ảnh: Chanh liều cao.

Không chỉ dừng ở chia sẻ cá nhân, tài khoản P.M.Q là quản trị viên nhóm còn đưa ra những lời khẳng định mang tính “chuyên gia”. Người này cho rằng táo bón khi uống chanh là dấu hiệu “đại tràng tự sửa chữa” hay các khối u thực chất là nơi cơ thể “gom độc tố” và có thể tự tan nếu kiên trì uống chanh, kết hợp ăn uống “tự nhiên”. Chanh liều cao được coi như là biện pháp chữa lành cơ thể không cần thuốc.

Mất "thời gian vàng" chữa bệnh

Những lập luận này dù thiếu cơ sở khoa học lại dễ dàng thuyết phục người đọc bởi cách diễn giải đơn giản, gần gũi và đi kèm các câu chuyện “người thật, việc thật”.

Trao đổi với PV VietNamNet, bác sĩ Dương Minh Tuấn, Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho rằng việc tin tưởng tuyệt đối vào các phương pháp như “chanh muối trị bệnh” có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Chanh chỉ là một loại thực phẩm chứa vitamin C, có thể giúp giải khát và hỗ trợ bổ sung điện giải trong một số trường hợp nhưng hoàn toàn không có tác dụng thay thế thuốc điều trị.

Bác sĩ Tuấn cho rằng nếu tin quá vào việc sử dụng chanh dẫn tới nhiều nguy hiểm cho sức khỏe.

Thứ nhất, người bệnh từ bỏ điều trị y khoa chính thống để chạy theo các phương pháp chưa được kiểm chứng. Một nghiên cứu công bố trên tạp chí của Viện Ung thư Mỹ năm 2018 cho thấy bệnh nhân ung thư lựa chọn điều trị thay thế có nguy cơ tử vong cao hơn từ 2,5 đến 5 lần so với người điều trị theo y học hiện đại. Nguyên nhân chủ yếu là mất “thời gian vàng” để chữa bệnh.

Người dân nên thận trọng khi uống chanh liều cao. Ảnh: L.N.

Thứ hai, việc sử dụng chanh và muối với liều lượng tùy tiện có thể gây rối loạn điện giải. Uống quá mặn làm tăng natri máu, dẫn đến khát dữ dội, lú lẫn, thậm chí co giật.

Thứ ba, nạp lượng lớn axit từ chanh còn gây viêm dạ dày, trào ngược, mòn men răng.

Theo bác sĩ Tuấn, nhiều người tin theo phương pháp trên xuất phát từ tâm lý muốn tìm một cách chữa bệnh “tự nhiên”, đơn giản và ít tốn kém. Những câu chuyện được chia sẻ thường mang màu sắc trải nghiệm cá nhân, dễ hiểu, giàu cảm xúc, có sức thuyết phục dễ khiến người bệnh tin theo. Trong khi đó, thông tin chính thống và sự tư vấn đầy đủ từ hệ thống y tế vẫn còn hạn chế.

Một yếu tố khác khiến nhiều người lầm tưởng chanh có thể chữa khỏi bệnh là hiện tượng “bệnh tự thuyên giảm”. Theo đó, các triệu chứng có thể tự cải thiện theo thời gian nhưng lại bị hiểu nhầm là kết quả của phương pháp uống chanh mà họ đang áp dụng.

Bác sĩ Tuấn khuyến cáo, trong bối cảnh thông tin trên mạng xã hội ngày càng phức tạp, người dân cần tỉnh táo trước những lời quảng bá “chữa bách bệnh”, tránh đánh đổi sức khỏe chỉ vì niềm tin thiếu cơ sở khoa học.

