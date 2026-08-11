Ngất xỉu sau nhiều ngày đau đầu, chóng mặt

Trở về sau cơn đột quỵ cách đây 2 tháng, bà T.T.T (52 tuổi, trú tại Đồng Tháp) vẫn bàng hoàng khi cơn đau đầu tưởng do thời tiết đã đẩy người phụ nữ này vào cửa tử.

Bà T. bị đau đầu, chóng mặt nhiều ngày liên tiếp nhưng chỉ uống thuốc. Các triệu chứng giảm tạm thời rồi tái phát.

Ngày 11/6, khi đang đi vệ sinh, bà T. bất ngờ ngất xỉu. Người chồng phải phá cửa để đưa bà đi cấp cứu.

Ban đầu, bà T. được điều trị tại cơ sở y tế địa phương nhưng tình trạng không cải thiện. Gia đình sau đó chuyển bệnh nhân đến Cần Thơ.

Điều đáng chú ý, khi nhập viện, bà T. không yếu liệt tay chân, không méo miệng hay nói khó - những dấu hiệu thường được nhiều người nghĩ đến khi nhắc tới đột quỵ.

Kết quả chụp cộng hưởng từ và các kỹ thuật chẩn đoán chuyên sâu cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết dưới nhện vùng hố sau do vỡ túi phình ở động mạch đốt sống phải. Ngoài đau đầu, chóng mặt, người bệnh có thể diễn tiến đột ngột đến ngưng tim, ngưng thở.

Bác sĩ can thiệp cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Sau hội chẩn, ê-kíp nhanh chóng can thiệp nội mạch bằng kỹ thuật đặt stent chuyển dòng, nhằm bít túi phình, ngăn nguy cơ chảy máu tái phát. Sau 2 ngày điều trị, tình trạng của bà T. cải thiện rõ rệt, sức khỏe phục hồi dần.

Gia đình của bà T. thuộc diện khó khăn nên được bệnh viện hỗ trợ 15 triệu đồng.

Cảnh giác với những cơn đau đầu kéo dài

Qua trường hợp của bà T., TS.BS Trần Chí Cường - Chủ tịch Hội Can thiệp thần kinh TPHCM - cho biết không phải trường hợp đột quỵ nào cũng biểu hiện bằng yếu liệt tay chân, méo miệng hay nói khó. Đặc biệt, xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình mạch não có thể khởi phát bằng cơn đau đầu dữ dội, chóng mặt hoặc ngất đột ngột.

Người dân cần đặc biệt lưu ý những cơn đau đầu xuất hiện bất thường, dữ dội, kéo dài hoặc tái diễn nhiều lần, uống thuốc không giảm hoặc chỉ giảm tạm thời rồi nhanh chóng tái phát. Chóng mặt, đi loạng choạng không rõ nguyên nhân, ngất xỉu đột ngột hoặc cảm giác như có tiếng nổ trong đầu trước khi xuất hiện cơn đau cũng là những dấu hiệu không nên chủ quan.

Theo TS Cường, không phải tất cả túi phình mạch não đều cần điều trị ngay. Việc can thiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kích thước, vị trí, hình dạng, tốc độ phát triển của túi phình và tình trạng người bệnh.

Những trường hợp cần cấp cứu, can thiệp sớm là khi túi phình đã vỡ gây xuất huyết hoặc bắt đầu gây triệu chứng. Các túi phình có nguy cơ vỡ cao như tăng kích thước qua các lần chụp, kích thước lớn, đặc biệt ở tuần hoàn não phía sau, có hình dạng bất thường như nhiều thùy, méo mó, thành mỏng cũng thường được cân nhắc điều trị sớm.

Với những túi phình có nguy cơ vỡ thấp, bác sĩ có thể chỉ định theo dõi định kỳ thay vì can thiệp ngay. Người bệnh cần kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ, đặc biệt là tăng huyết áp, đồng thời tái khám đúng lịch.

TS Cường lưu ý, nguy cơ vỡ thấp không có nghĩa bằng 0, trong khi bản thân các phương pháp can thiệp cũng tiềm ẩn nguy cơ biến chứng. Vì vậy, người bệnh cần được bác sĩ đánh giá kỹ để lựa chọn phương án phù hợp.

Khi xuất hiện đau đầu dữ dội, đột ngột hoặc các triệu chứng bất thường như chóng mặt, đi loạng choạng, ngất xỉu, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế có chuyên khoa thần kinh hoặc đột quỵ càng sớm càng tốt.

Con gái làm trong ngành y bất lực khi cha sợ mổ, chịu đựng bệnh suốt 2 năm Gần 70 tuổi, người đàn ông suốt 2 năm phải thức dậy 4-5 lần mỗi đêm vì tiểu khó nhưng vẫn sợ mổ, dù con gái là điều dưỡng trưởng nhiều lần khuyên cha điều trị.

Bị chuột rút khi bơi, nam sinh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch Trong lúc đang bơi khu vực bể sâu, nam sinh đã bị chuột rút dẫn tới đuối nước. Bệnh nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, suy đa tạng.