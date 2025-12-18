Lịch nghỉ chính thức sẽ được công bố sau khi UBND TPHCM phê duyệt.

Trước đó khoảng 3 tháng, Sở GD-ĐT TPHCM cho biết đã xây dựng phương án đề xuất thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 kéo dài khoảng 2 tuần. Nếu tính cả các ngày nghỉ cuối tuần, tổng thời gian nghỉ có thể lên tới 16 ngày.

Thời điểm đó, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết Sở định hướng đề xuất lịch nghỉ trọn tuần, bảo đảm học sinh nghỉ liền mạch, đi học trở lại vào đầu tuần, thuận lợi cho việc tổ chức dạy và học sau kỳ nghỉ Tết.

Học sinh TPHCM trong lễ khai giảng năm học mới 2025. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 do UBND TPHCM ban hành, năm học bắt đầu từ 5/9/2025. Học kỳ I có 18 tuần thực học, học kỳ II bắt đầu từ 19/1/2026 với 17 tuần thực học. Các bậc học hoàn thành chương trình năm học trước 31/5/2026, sau đó triển khai xét tốt nghiệp và công tác tuyển sinh cho năm học tiếp theo.

Tuần trước, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đã thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tới các đơn vị, trường học trên địa bàn. Theo đó, học sinh Hà Nội được nghỉ Tết Nguyên đán 5 ngày theo quy định, từ thứ Hai 16/2/2026 (29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ Sáu 20/2/2026 (mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).