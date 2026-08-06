Theo RT, giới chức Nga ngày 5/8 đã xác nhận về việc ông Vladimir Tkachuk, chủ sở hữu Công ty Uraldronzavod, bị thương trong vụ đánh bom xe xảy ra ở gần thành phố Yekaterinburg thuộc vùng Ural.

"Chiếc Mercedes của ông Tkachuk đã bị phá hủy bởi một thiết bị nổ được gài dưới gầm xe, trong khi tài xế thiệt mạng tại chỗ. May mắn là ông Tkachuk chỉ bị thương và đã nhận được sự chăm sóc y tế cần thiết", báo cáo của cảnh sát Nga cho biết.

Trong khi đó, Nghị viên thành phố Yekaterinburg Timofey Zhukov nói rằng ông Tkachuk hiện đã tỉnh táo và không còn ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Ông Vladimir Tkachuk giới thiệu các sản phẩm UAV cho Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Điện Kremlin

Theo truyền thông Nga, công ty của ông Tkachuk chuyên sản xuất UAV Vampire, một phương tiện được quân đội Nga sử dụng rộng rãi tại tiền tuyến Ukraine. Ông cũng là người điều hành một kênh Telegram nổi tiếng chuyên gây quỹ hỗ trợ quân đội. Hồi tháng 9 năm ngoái, ông Tkachuk đã giới thiệu mẫu Vampire cùng nhiều loại UAV khác với Tổng thống Vladimir Putin trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga tới một triển lãm công nghệ ở St. Petersburg.

Đây là vụ tấn công thứ hai nhắm vào các nhà sản xuất UAV của Nga chỉ trong vòng một tuần. Trước đó, ông Andrei Cherezov, người phát triển mẫu UAV có tên Gadfly, đã bị một kẻ lạ mặt bắn trọng thương vào ngày 30/7.

Hiện giới chức Nga chưa công bố nghi phạm đứng sau vụ đánh bom, nhưng theo đài RT, phía Ukraine đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào các quan chức quân sự, nhà hoạt động và nhà báo tại Nga trong suốt thời gian xảy ra xung đột.