Theo kênh truyền hình Zvezda, FSB ngày 23/6 đã thông báo về việc bắt giữ một phụ nữ 17 tuổi mang quốc tịch Nga gần trụ sở một cơ quan thực thi pháp luật tại thành phố Pyatigorsk thuộc vùng Stavropol Krai. Khi bị bắt, người này mang theo một thiết bị nổ tự chế có sức công phá tương đương khoảng 2kg thuốc nổ TNT.

"Thiết bị nổ này đã bị vô hiệu hóa trước khi phát nổ và không gây thương vong hay thiệt hại nào", FSB cho biết.

FSB bắt giữ đối tượng âm mưu đánh bom khủng bố theo chỉ đạo của Ukraine. Video: Zvezda

Không lâu sau đó, một phụ nữ 44 tuổi cũng xuất hiện tại hiện trường với thiết bị nổ tương tự. Sau khi bắt giữ đối tượng thứ hai, đội xử lý bom mìn của FSB đã triển khai robot mặt đất để xử lý thiết bị nổ.

"Mục tiêu của kế hoạch đánh bom khủng bố là gây ra thương vong lớn nhất có thể đối với lực lượng thực thi pháp luật. Hai người phụ nữ khai nhận họ hành động theo chỉ đạo của các cơ quan tình báo Ukraine và không biết mình bị sử dụng như những kẻ đánh bom liều chết", đại diện FSB thông tin.

FSB cũng nhấn mạnh việc tình báo Ukraine đang liên tục tuyển mộ công dân Nga tham gia các hoạt động khủng bố, đồng thời kêu gọi người dân duy trì cảnh giác.