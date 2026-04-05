Theo RT, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 5/4 đã thông báo về việc cơ quan chức năng Serbia ngăn chặn thành công một âm mưu đánh bom nhắm vào đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Hungary.

"Chúng tôi đã tìm thấy 2 thiết bị nổ có sức công phá lớn ở khu vực đường ống gần Kanjiza, cách biên giới Hungary khoảng 1km. Nếu vụ đánh bom diễn ra trót lọt, nguồn cung khí đốt tại Hungary và miền bắc Serbia sẽ bị gián đoạn. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm bất kỳ kẻ nào đe dọa cơ sở hạ tầng trọng yếu của Serbia", ông Vucic cho biết.

Một đoạn đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Hungary. Ảnh: TASS

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Vucic không nêu rõ bên phải chịu trách nhiệm, nhưng nhấn mạnh rằng ông đã điện đàm với Thủ tướng Hungary Viktor Orban về vụ việc. Ông Orban sau đó đã xác nhận thông tin này, đồng thời triệu tập cuộc họp khẩn của hội đồng quốc phòng Hungary để làm rõ âm mưu kể trên.

Về phía Moscow, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng những người đứng sau âm mưu tấn công đường ống đang tìm cách "làm suy yếu chủ quyền của Hungary".

"Có những đối tượng đang muốn gây sức về ép chính trị và năng lượng, nhằm buộc Hungary đưa ra các quyết định bất lợi cho nền kinh tế và đời sống người dân", bà Zakharova nói.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Hungary và Ukraine đang có nhiều bất đồng xung quanh nguồn cung dầu Nga qua đường ống Druzhba. Phía Ukraine nói rằng việc tạm dừng cung cấp năng lượng qua đường ống Druzhba là vì vấn đề kỹ thuật, trong khi Hungary gọi đây là "công cụ gây sức ép chính trị".