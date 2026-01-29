Sai một nước cờ vốn, cả thế trận có thể chậm nhịp

Với doanh nghiệp vừa và nhỏ (DN SME), quyết định vay vốn luôn là một nước đi mang tính chiến lược. Không ít trường hợp, DN rơi vào thế bị động chỉ vì đặt sai thời điểm hoặc sai mục đích vay vốn.

Chị Vũ Thị Hạnh, chủ DN sản xuất ngành nhựa, chia sẻ: “Trong kinh doanh nhựa, thời điểm nhập nguyên liệu quyết định phần lớn lợi nhuận của DN. Chậm một nhịp dòng tiền cũng giống như đi chậm một nước cờ. Đối thủ đã triển khai xong thế trận, còn mình thì đang xoay xở trả nợ.”

Thực tế cho thấy, DN SME không sợ vay vốn, mà sợ vay sai nước. Khi khoản vay không khớp với chu kỳ thu - chi, DN buộc phải chuyển từ thế chủ động sang thế phòng thủ, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng mở rộng kinh doanh.

Mỗi ngành một thế trận, không thể đi chung một nước cờ

Trên bàn cờ SME, mỗi ngành nghề là một thế trận khác nhau, đòi hỏi cách triển khai vốn riêng biệt. Đơn cử như với ngành kinh doanh dịch vụ ẩm thực (F&B) được ví như một ván cờ nhanh, phụ thuộc rất lớn vào mùa vụ và cao điểm tiêu dùng. Vốn cần linh hoạt, quay vòng nhanh để không bị kẹt sau cao điểm. Hoặc với ngành thương mại lại là ván cờ thế, phụ thuộc theo từng đơn hàng, nơi mỗi hợp đồng là một nước đi cần tính trước dòng tiền về chậm hay nhanh để khớp với dòng vốn. Trong khi đó, ngành sản xuất lại là ván cờ dài, nơi những nước đi đầu tư máy móc, nhà xưởng có thể ảnh hưởng đến thế trận trong nhiều năm.

Nếu áp cùng một cách vay cho mọi DN, chẳng khác nào dùng một thế cờ cho mọi bàn đấu, không thể ước đoán được tỷ lệ thắng - thua trong ngắn cũng như dài hạn.

VPBankSME - ‘người đồng hành’ giúp DN đặt đúng nước cờ vốn

Theo đại diện lãnh đạo VPBankSME, với nhiều năm đồng hành cùng các DN SME, ngân hàng không dùng một “nước đi chung” để tiếp cận DN, mà bằng việc phân tích thế trận vận hành của từng DN trước khi tư vấn giải pháp vốn.

“Chúng tôi không hỏi DN muốn vay bao nhiêu, mà hỏi họ đang ở thế trận nào và muốn đi nước cờ tiếp theo ra sao,” đại diện lãnh đạo VPBankSME chia sẻ. “Hiểu được thế trận, vốn mới phát huy đúng vai trò.”

Từ tư duy đó, VPBankSME xây dựng giải pháp vốn trọn gói, kết hợp vay thế chấp như những quân cờ nền tảng và vay tín chấp như các nước đi chiến thuật.

Ở nhóm vay thế chấp, VPBankSME giúp DN dựng thế trận dài hơi với hạn mức lên tới 40 tỷ đồng, giá trị vay có thể đạt 100% giá trị tài sản. Doanh nghiệp có thể sử dụng đa dạng tài sản bảo đảm như bất động sản, phương tiện vận tải, giấy tờ có giá… cho nhiều mục đích: bổ sung vốn lưu động, mua sắm tài sản cố định, phát hành L/C, bảo lãnh hay chuyển đổi khoản vay từ ngân hàng khác.

Quy trình online, thủ tục gọn nhẹ, thời gian phê duyệt nhanh giúp DN không bỏ lỡ những “nước cờ” đầu tư quan trọng. Kỳ hạn vay được thiết kế phù hợp với từng thế trận, lên tới 15 năm cho đầu tư tài sản cố định và 12 tháng cho vay bổ sung vốn lưu động.

Song song đó, bộ đôi giải pháp tín chấp đóng vai trò là những nước cờ linh hoạt, giúp DN giữ nhịp và phản ứng nhanh với thị trường.

Nguồn vốn tín chấp DN với hạn mức đến 5 tỷ đồng, không cần tài sản bảo đảm, hồ sơ gọn nhẹ, thẩm định nhanh, giải ngân online, phù hợp với những nước đi cần triển khai gấp trong mùa cao điểm.

Thẻ tín dụng VPBiz với hạn mức đến 3 tỷ đồng, hoàn tiền đến 2% không giới hạn, miễn lãi tới 55 ngày, hỗ trợ trả góp 0% và các đặc quyền cao cấp, giúp DN linh hoạt chi tiêu, giữ thế chủ động trên bàn cờ tài chính.

Các giải pháp này được tư vấn như một hệ quân cờ, không rời rạc, để DN giữ thế vững - ra nước nhanh - tạo đà bứt phá.

Theo VPBankSME, trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, SME không cần những nước cờ hào nhoáng, mà cần những nước đi chắc, đúng thời điểm.

“Hiểu DN để tư vấn đúng nước cờ vốn - đó là cách chúng tôi giúp DN SME không chỉ trụ vững, mà còn tiến xa,” đại diện VPBankSME nhấn mạnh.

Trong “nước cờ thịnh vượng”, vốn không quyết định tất cả. Điều quyết định là người đồng hành với DN có đủ hiểu để cùng họ đọc thế trận, đặt quân đúng chỗ và đi đúng nước ở những thời điểm then chốt. Khi đó, mỗi khoản vay không chỉ là nguồn lực tài chính, mà trở thành lợi thế chiến lược cho hành trình tăng trưởng bền vững.

Các DN muốn đăng ký nguồn vốn tín chấp hoặc thế chấp của VPBankSME có thể tham khảo tại đây https://smeconnect.vpbank.com.vn/digital/nuoccothinhvuong

(Nguồn: VPBankSME)