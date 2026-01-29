Đầu tiên, ACB tăng lãi suất huy động 0,1%/năm đối với tiền gửi các kỳ hạn 1 – 2 tháng và 6 – 12 tháng vào ngày 27/1/2026 sau nhiều tháng liên tiếp không thay đổi.

Tuy nhiên, nhà băng này lại bất ngờ giảm lãi suất huy động 0,1%/năm đối với các kỳ hạn trên ngay trong ngày hôm sau, 28/1/2026, qua đó đưa lãi suất ngân hàng trở về mức cũ như trước khi thay đổi.

Chỉ một ngày sau đó ACB tăng lãi suất tiết kiệm trở lại vào sáng nay, 29/1/2026, với mức tăng 0,1%/năm đối với tiền gửi trực tuyến các kỳ hạn trên.

Cụ thể, theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến hiển thị trên ứng dụng ACB One, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 – 2 tháng tăng 0,1%/năm lên 4,6%/năm; lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng tăng 0,1%/năm lên 6,15%/năm; lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng cũng tăng 0,1%/năm lên 6,25%/năm.

Mức lãi suất tiền gửi cao nhất do ACB niêm yết là 6,35%/năm sau khi tăng thêm 0,1%/năm vào hôm nay.

Dù đã qua 3 lần liên tiếp thay đổi biểu lãi suất huy động, nhưng lãi suất ngân hàng ACB kỳ hạn 3 – 5 tháng vẫn được giữ nguyên ở mức 4,65%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất tiết kiệm trực tuyến được ACB niêm yết trên website của ngân hàng đang có sự chênh lệch khá lớn so với lãi suất tiết kiệm trực tuyến niêm yết qua ứng dụng ACB One.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến dành cho tiền gửi dưới 200 triệu đồng được ACB công bố trên website của ngân hàng, lãi suất tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn 1 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 2 tháng 4,4%/năm, kỳ hạn 3 tháng 4,65%/năm, kỳ hạn 6 tháng 5,2%/năm, kỳ hạn 9 tháng 5,3%/năm, và lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng là 5,7%/năm.

Ngay cả với tài khoản tiền gửi trực tuyến có số dư từ 5 tỷ đồng trở lên, lãi suất huy động cao nhất do ACB công bố trên website cũng chỉ 5,9%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng.

Tuy nhiên, ACB áp dụng lãi suất thưởng bậc thang đối với tài khoản tiền gửi có kỳ hạn. Mức lãi suất thưởng là 0,1%/năm dành cho tài khoản tiền gửi có số dư từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng; 0,15%/năm dành cho tài khoản tiền gửi có số dư từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng; và 0,2%/năm dành cho tài khoản tiền gửi có số dư từ 5 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu tại quầy giao dịch của nhà băng này, mức lãi suất huy động thực tế đang được áp dụng cho khách hàng gửi tiết kiệm cũng chính là mức lãi suất niêm yết trên ứng dụng của ngân hàng này.

Ngoài ACB, lãi suất huy động của các ngân hàng còn lại đều không thay đổi.

ACB là ngân hàng thứ 12 tăng lãi suất huy động kể từ đầu tháng 1, cùng với VIB, Sacombank, VPBank, MSB, ABBank, Bac A Bank, LPBank, VCBNeo, BaoViet Bank, MBV, Saigonbank. Trong đó, ACB và Saigonbank đã qua hai lần tăng lãi suất.

Ngược lại, ACB cũng chính là ngân hàng đã có hai lần giảm lãi suất từ đầu tháng 1 với một lần giảm lãi suất 0,1%/năm kỳ hạn 3 – 5 tháng, và một lần giảm lãi suất 0,1%/năm các kỳ hạn còn lại.

Cùng giảm lãi suất còn có PGBank với mức giảm mạnh 0,5%/năm kỳ hạn 18 – 36 tháng.