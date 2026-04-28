Chú rể bị lột đồ, dội nước tương, ném trứng rồi trói lên cây gây bức xúc. Ảnh: 163

Những ngày gần đây, một vụ “náo hôn” xảy ra tại cổng một khu dân cư ở huyện Cổ Lận, thành phố Lô Châu (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) đã gây bức xúc trên mạng xã hội.

Theo đoạn video lan truyền, chú rể bị lột gần hết đồ, chỉ còn mặc quần đùi, toàn thân bị dội nước tương và ném trứng sống. Chưa dừng lại, người này còn bị trói vào thân cây trong sự reo hò, cười đùa. Nhiều người quay phim, chụp ảnh, xem như trò vui.

Một số nguồn tin cho biết, cô dâu cũng không tránh khỏi những trò “náo hôn” phản cảm tương tự, trang 163 đưa tin mới đây.

Người đăng tải video cho hay: “Tôi sống mấy chục năm, đây là lần đầu tiên thấy đám cưới ở Cổ Lận có kiểu 'náo hôn' như vậy”.

Vốn dĩ, “náo hôn” được xem là một tập tục nhằm tăng thêm không khí vui vẻ, tạo điểm nhấn cho ngày cưới. Tuy nhiên, trong trường hợp này, nhiều ý kiến cho rằng hành vi đã vượt quá giới hạn, biến niềm vui thành sự lố lăng, thậm chí mang tính xúc phạm.

Không ít người dùng mạng bày tỏ quan điểm, cho rằng chú rể cần nhìn lại mối quan hệ bạn bè của mình khi để xảy ra tình huống khó chấp nhận trong ngày trọng đại. Trong khi đó, một số ý kiến khác nhận định, nếu không có sự đồng thuận từ phía chú rể, những hành động này khó có thể diễn ra.

Dẫu vậy, phần lớn ý kiến đều thống nhất rằng đây không còn là “trò vui" mà là hành vi phản cảm, thiếu tôn trọng, khiến người trong cuộc bị bẽ mặt trước đám đông.

Các chuyên gia văn hóa cũng nhận định, việc khuấy động không khí trong đám cưới là điều bình thường, song cần có chừng mực. Những trò đùa quá đà không chỉ phá vỡ sự trang trọng của hôn lễ mà còn có thể gây tổn thương tâm lý, ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các bên.

Trong bối cảnh xã hội ngày càng văn minh, nhiều người cho rằng những hủ tục phản cảm như vậy cần được loại bỏ. Hôn lễ nên hướng tới sự trang trọng, ấm cúng và ý nghĩa, thay vì những màn “náo hôn” quá đà gây tranh cãi.