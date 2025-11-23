Lễ khai mạc giải diễn ra vào ngày 23/11 tại Cụm sân Pickleball Cầu Giấy (Hà Nội). Giải quy tụ đông đảo khách mời, các nhà tài trợ, nhà hảo tâm cùng 240 VĐV đến từ nhiều cơ quan báo chí, đơn vị đối tác và cộng đồng yêu thích Pickleball.

Trong lễ khai mạc, BTC giải kêu gọi và nhận được hưởng ứng tích cực từ các VĐV, khách mời và các nhà hảo tâm đối với hoạt động ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mưa lũ.

Hoạt động ý nghĩa tại giải đấu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết: "Đây không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là cơ hội gặp gỡ, giao lưu, gắn kết giữa những người làm báo, các đối tác, khách mời cùng cộng đồng yêu thể thao, qua đó lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, đoàn kết và sẻ chia”.

Các VĐV và khách mời chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu ảnh hưởng nặng nề của các đợt mưa lũ, thiệt hại lớn về người và tài sản. Ông kêu gọi các VĐV và khách mời chung tay ủng hộ, nhằm góp phần chia sẻ khó khăn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái – truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.

Ngoài mục tiêu nâng cao đời sống tinh thần, giải Pickleball “Ước mơ xanh” còn hướng đến sứ mệnh nhân văn sâu sắc khi góp phần hỗ trợ các bệnh nhi ung thư, trao học bổng cho sinh viên báo chí có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập.