Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất nhiệm kỳ, khi hàng loạt thành viên cấp cao thúc đẩy cuộc họp khẩn buộc ông từ chức, sau kế hoạch tranh cãi về việc bán quyền khai thác World Cup cho nhà đầu tư tư nhân.

Theo truyền thông Anh, cuộc họp của Hội đồng FIFA nhiều khả năng sẽ diễn ra trong tháng 9 để xem xét tương lai Infantino.

Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino - Ảnh: SunSport

Trước sức ép dữ dội từ dư luận và các liên đoàn thành viên, người đứng đầu FIFA phải hủy bỏ kế hoạch bị gọi là "thỏa thuận mờ ám sau cánh cửa đóng kín".

Nếu Infantino không tự nguyện rời ghế, phe đối lập sẽ đưa ra một ứng viên khác để cạnh tranh với ông trong cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA, dự kiến diễn ra vào đầu năm sau.

Một quan chức cấp cao giới bóng đá chia sẻ với The Sunday Times: "Infantino từng có tất cả, nhưng lòng tham và những quyết định liều lĩnh khiến ông đánh mất mọi thứ."

Kế hoạch bán cổ phần tại World Cup cho các quỹ đầu tư tư nhân khiến nhiều nhà tài trợ của FIFA hoang mang. Ngay cả ngân hàng JP Morgan - đơn vị tham gia sâu vào dự án cũng muốn rút lui.

Trước khi kế hoạch trị giá 15 tỷ bảng Anh bị phanh phui, FIFA đã có ý định triệu tập một Đại hội bất thường. Tuy nhiên, làn sóng phản đối ngày càng gia tăng khiến cuộc họp có thể chuyển thành "phiên điều trần" với Chủ tịch Infantino.

Các thành viên Hội đồng FIFA cũng yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra độc lập về quyết định chưa từng có của Infantino, hủy thẻ đỏ dành cho tiền đạo Mỹ Folarin Balogun trong thời gian diễn ra World Cup.

Theo điều lệ FIFA, nếu có ít nhất 41 trong tổng số 211 liên đoàn thành viên đồng thuận, tổ chức này có thể triệu tập Đại hội bất thường để tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm Chủ tịch đương nhiệm.

Kế hoạch bán bản quyền World Cup của Infantino vấp phải những phản ứng dữ dội - Ảnh: SunSport

Ba cái tên đang nổi lên là ứng viên tiềm năng thay thế Infantino gồm, Chủ tịch Concacaf Victor Montagliani, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á Sheikh Salman và Chủ tịch Paris Saint-Germain Nasser Al Khelaifi.

Nguồn tin thân cận với Montagliani cho biết, ông có thể nhận được khoảng 96 phiếu ủng hộ từ các liên đoàn thuộc UEFA và Concacaf nếu chính thức ra tranh cử.

Ở thời điểm hiện tại, Infantino chỉ nhận được sự ủng hộ từ liên đoàn bóng đá Qatar, Maroc và Lebanon. Qatar là quốc gia đăng cai World Cup 2022, trong khi Maroc đang cạnh tranh quyền tổ chức trận chung kết World Cup 2030.

Sáng 1/8, Infantino phải hủy bỏ kế hoạch gây tranh cãi, nhưng Chủ tịch FIFA bác bỏ lời kêu gọi từ chức. Ông khẳng định, mục tiêu những ngày tới là "đưa tất cả trở lại bàn đối thoại, vì lợi ích chung của bóng đá thế giới".