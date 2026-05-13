Sáng 13/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra thực địa và làm việc với nhà đầu tư, các sở ngành, chính quyền địa phương về tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic, nay đổi tên thành Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội.

Dự án được UBND TP Hà Nội phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư tại Quyết định số 6276 ngày 17/12/2025. Dự án có quy mô khoảng 9.171ha, trải rộng trên địa bàn 11 xã, phường gồm: Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Tam Hưng, Thanh Oai và Dân Hòa.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng họp bàn về tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic (Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội)

Dự án được chia thành 4 phân khu chức năng gồm đô thị TOD gắn với ga Ngọc Hồi, đô thị thể thao, đô thị du lịch và khu liên hợp thể thao.

Đến nay, công tác đo đạc quy chủ đã hoàn thành trên toàn bộ diện tích dự án. Các địa phương đã tổ chức họp dân, triển khai thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường tại một số khu vực thuộc phân khu B.

Nhà đầu tư đang tập trung thi công quần thể Sân vận động Hùng Vương quy mô 135.000 chỗ ngồi, đặt mục tiêu hoàn thành vào tháng 7/2027. Nhiều hạng mục như phần móng, dầm sàn, cột bê tông cùng các tuyến giao thông kết nối, hạ tầng phụ trợ, bãi đỗ xe đang được triển khai.

Chủ tịch UBND Thành phố: Huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác giải phóng mặt bằng

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn như vướng thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, thiếu nhân lực phục vụ giải phóng mặt bằng, chậm hoàn trả hạ tầng kỹ thuật và tồn tại một số khu vực chưa bàn giao mặt bằng liên quan nghĩa trang, đất ở, đất nông nghiệp, công trình thủy lợi.

Lãnh đạo các xã Thượng Phúc, Dân Hòa, Thường Tín, Tam Hưng cho biết, địa phương đã thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ để tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Các địa phương kiến nghị thành phố tháo gỡ vướng mắc liên quan đất dịch vụ, tái định cư, di dời mồ mả và hỗ trợ đầu tư hạ tầng, tạo việc làm cho người dân sau thu hồi đất.

Hạn chế tối đa việc cưỡng chế

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết đây là một trong những dự án đầu tiên triển khai theo cơ chế đặc thù của Quốc hội dành cho Hà Nội.

Theo ông, sau gần 5 tháng triển khai, hình hài tổ hợp thể thao hiện đại đã cơ bản hình thành. Thành phố đánh giá mục tiêu hoàn thành khu thể thao vào tháng 7/2027 là khả thi.

Nhấn mạnh Dự án có quy mô hơn 9.000ha, trải rộng trên địa bàn 11 xã, phường phía Nam Thành phố, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng cho biết, dự án sẽ được triển khai đồng bộ với các công trình hạ tầng trọng điểm khác như mở rộng Quốc lộ 1A, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao… tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho khu vực phía Nam Thủ đô theo hướng đô thị hóa hiện đại.

Vì vậy, thời gian tới, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác này trước ngày 30/6/2026. Đối với những địa phương còn khó khăn về nhân lực, Thành phố sẽ xem xét tăng cường cán bộ hỗ trợ để bảo đảm tiến độ chung.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác giải phóng mặt bằng, hạn chế tối đa cưỡng chế khi cơ chế, chính sách hỗ trợ đã đầy đủ.

Ông cũng đặc biệt lưu ý yêu cầu chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế bền vững cho người dân sau thu hồi đất, trong bối cảnh khu vực phía Nam Thủ đô sẽ đô thị hóa mạnh cùng các dự án hạ tầng lớn như mở rộng Quốc lộ 1A, đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao.