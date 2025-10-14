Theo báo The Hill, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson ngày 13/10 đã cảnh báo về việc chính phủ nước này "đang tiến gần đến một trong những đợt đóng cửa chính phủ lâu nhất trong lịch sử đất nước".

"Chúng ta đang phải đối mặt với nguy cơ rơi vào đợt đóng cửa lâu nhất trong lịch sử Mỹ, trừ khi đảng Dân chủ từ bỏ các yêu cầu của họ và thông qua một ngân sách rõ ràng. Đảng Cộng hòa rất mong muốn quay trở lại bàn đàm phán thực tế để hoàn tất việc phân bổ ngân sách và giải quyết các vấn đề trước mắt, nhưng chúng tôi sẽ không đàm phán sau hậu trường", ông Johnson cho biết.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson. Ảnh: NYT

Trong thời gian chính phủ đóng cửa, ông Johnson đã cho Hạ viện tạm nghỉ kéo dài, đồng thời hủy nhiều phiên bỏ phiếu đã lên lịch trước đó nhằm gây sức ép buộc phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ chấp nhận dự luật chi tiêu ngắn hạn. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ cũng tuyên bố sẽ không đàm phán với đảng Dân chủ cho đến khi họ từ bỏ các yêu cầu về chính sách y tế.

Theo truyền thông Mỹ, tình trạng bế tắc tại Quốc hội Mỹ hiện vẫn chưa có dấu hiệu được giải quyết khi đảng Dân chủ vẫn tiếp tục đòi gia hạn các khoản tín dụng thuế trong "Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền" (ACA).

Với việc đã dừng hoạt động 13 ngày, đợt đóng cửa lần này đang nằm trong danh sách những lần chính phủ liên bang Mỹ tạm ngừng hoạt động lâu nhất trong lịch sử. Tính đến hiện tại, đợt đóng của chính phủ lâu nhất kéo dài 35 ngày, xảy ra trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Trước đó, chính phủ Mỹ từng đóng cửa 21 ngày dưới thời cựu Tổng thống Bill Clinton.