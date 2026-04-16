Cụ thể, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu quyết định thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên trên cơ sở Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 16/4/2026.

Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng GD-ĐT, Tài chính chịu trách nhiệm chỉ đạo Học viện Tài chính, Trường ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng nhân sự, tài chính, tài sản, người học của Trường ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh theo quy định.

Quá trình bàn giao, tiếp nhận phải bảo đảm hoạt động bình thường, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, các bên liên quan, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.

Học viện Tài chính cho biết, việc thành lập phân hiệu tại Hưng Yên là chủ trương đúng đắn, phù hợp với Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050; đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên và khu vực đồng bằng sông Hồng. Cùng đó, góp phần làm giảm đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài chính, sử dụng có hiệu quả nguồn lực con người và cơ sở vật chất, đồng thời tăng cường đầu tư nguồn lực quan trọng cho một cơ sở giáo dục đại học có thương hiệu mạnh và tiềm năng phát triển tốt hơn.