Chiều 5/9, VBF tổ chức hội nghị Ban Chấp hành theo hình thức trực tuyến với sự có mặt của 30 ủy viên. Vấn đề nổi cộm tại hội nghị là việc Chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo "biệt tăm" ở Mỹ trong nhiều tháng qua, VBF có thông báo chính thức.

Thông báo cho biết: "Ông Lưu Tú Bảo vắng mặt ở Việt Nam hơn nửa năm, không trực tiếp điều hành các hoạt động của Liên đoàn, điều này gây xôn xao dư luận và các thông tin không chính thống về việc ông Bảo liên quan đến các tổ chức tội phạm quốc tế.

Vì vậy, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành VBF đã đưa vấn đề này ra hội nghị và kết luận như sau: Ông Lưu Tú Bảo sang Mỹ vì công việc gia đình từ tháng 2/2025 và phải giải quyết một số việc riêng nên tạm thời chưa thể quay về Việt Nam".

Ông Lưu Tú Bảo. Ảnh: VBF

Cũng theo thông báo của VBF, trong thời gian chưa nhận được giấy ủy quyền của Chủ tịch, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành VBF thống nhất ủy quyền điều hành VBF cho ông Nguyễn Duy Hùng - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBF.

Đáng chú ý, cho đến thời điểm này, VBF vẫn chưa nhận được văn bản thông báo chính thức nào từ cơ quan chức năng về hoạt động cá nhân của Chủ tịch Lưu Tú Bảo trước đây, hoặc trong thời gian ông không ở Việt Nam. Nhân thân, lý lịch tư pháp của ông Lưu Tú Bảo đã được Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ VH, TT&DL xác nhận trước khi ông tham gia ứng cử vào Ban Chấp hành VBF nhiệm kỳ II (2023-2028).

"Ban Thường vụ và Ban Chấp hành VBF thống nhất, trong trường hợp cá nhân Chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo nếu có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng trong nước và quốc tế về việc vi phạm pháp luật, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành VBF sẽ tổ chức hội nghị để xin phép tổ chức Đại hội bất thường để bầu chủ tịch mới.

VBF sẽ báo cáo bằng văn bản với lãnh đạo Cục TDTT, Bộ VH, TT&DL, Bộ Nội vụ và các cơ quan chức năng có liên quan về các nội dung nêu trên", thông báo của VBF khẳng định.

Ông Lưu Tú Bảo đắc cử Chủ tịch VBF vào năm 2023 (có nhiệm kỳ tới năm 2028). Ông Bảo có song tịch Mỹ - Việt Nam. Hồi đầu năm 2025, vị Chủ tịch VBF ra nước ngoài vì việc cá nhân, sau đó "biệt tăm" cho đến nay.