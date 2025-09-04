Kết quả bóng chuyền nữ Giải vô địch thế giới 2025 hôm nay ngày 4/9

Ngày

Giờ

Vòng

Cặp đấu

Trực tiếp

4/9

17h00

Tứ kết

Brazil

 -

Pháp

20h30

Tứ kết

Mỹ

 -

Thổ Nhĩ Kỳ