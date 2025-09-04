Nhật Bản xuất sắc đánh bại các cô gái Hà Lan với tỷ số 3-2 để giành quyền vào bán kết Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025.
Lịch thi đấu bóng chuyền nữ Giải vô địch thế giới 2025 hôm nay ngày 4/9
|
Ngày
|
Giờ
|
Vòng
|
Cặp đấu
|
Trực tiếp
|
4/9
|
17h00
|
Tứ kết
|
Brazil
|-
|
Pháp
|
20h30
|
Tứ kết
|
Mỹ
|-
|
Thổ Nhĩ Kỳ
Libero tuyển U21 bóng chuyền Việt Nam Hà Kiều Vy thu hút mọi ánh nhìn với trang phục áo dài đón Quốc khánh 2/9.
Vòng 1/8 đã khép lại, danh sách 8 đội bóng xuất sắc giành quyền đi tiếp tại Giải bóng chuyền nữ thế giới 2025 đã được xác định.
Trong lần đầu dự giải bóng chuyền nữ thế giới, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tạo nên những thông số kỹ luật 'độc lạ' giữa các đối thủ khổng lồ.