Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu tinh thần "4 không" là không lãng phí một ngày; không chậm trễ một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng; không để bị động trong một năm.
Theo TTXVN, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham quan không gian trưng bày về Hán Nôm, không gian trưng bày kết quả nghiên cứu về khoa học - xã hội...
Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.