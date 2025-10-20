Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Chủ tịch nước cho biết đã cùng các lãnh đạo chủ chốt, tập thể Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương thực hiện đầy đủ chương trình làm việc toàn khóa và hàng năm; quyết định những chủ trương, chính sách quan trọng về đối nội, đối ngoại; lãnh đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng...

Chủ tịch nước đã chủ trì, chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức xây dựng thành công một số đề án lớn, rất quan trọng trình Trung ương.

Chủ tịch nước đã cùng tập thể Bộ Chính trị chỉ đạo xây dựng và thông qua nhiều đề án lớn, quan trọng; cùng Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương lãnh đạo và quyết liệt chỉ đạo việc sắp xếp, tổ chức lại tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch nước Lương Cường trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ. Ảnh: Quang Vinh

Chủ tịch nước đã ký lệnh công bố Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, tạo cơ sở hiến định quan trọng cho việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch nước đã ký lệnh công bố 99 luật và 7 pháp lệnh, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, khơi thông các nguồn lực.

Về nhiệm vụ và quyền hạn liên quan đến lĩnh vực hành pháp, Chủ tịch nước Lương Cường chia sẻ luôn quan tâm sâu sát đến tình hình mọi mặt của đất nước, đặc biệt là đời sống của nhân dân. Chủ tịch nước thường xuyên đi công tác cơ sở, thăm và làm việc tại nhiều địa phương để nắm tình hình thực tiễn, trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo, gợi mở giải pháp thực hiện các nhiệm vụ của địa phương...

Xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Chủ tịch nước thường xuyên quan tâm, chỉ đạo đổi mới công tác khen thưởng; giải quyết dứt điểm những tồn đọng, vướng mắc, nhất là khen thưởng thành tích kháng chiến.

Trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng: hơn 466.600 huân chương, huy chương; hơn 6.500 danh hiệu vinh dự Nhà nước; hơn 1.200 danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 129 danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 13 danh hiệu Anh hùng Lao động.

Chủ tịch nước cũng đã xem xét, quyết định cho thôi, cho nhập và trở lại quốc tịch Việt Nam đối với hơn 18.000 trường hợp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Trên cương vị Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Chủ tịch nước đã chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.

Chủ tịch nước chỉ đạo các cơ quan tư pháp thực hiện sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tư pháp, góp phần xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chủ tịch nước đã 5 lần ban hành quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho hơn 31.300 người đúng quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch.

Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch nước đã chủ trì 6 phiên họp của hội đồng, thảo luận về 16 nội dung, chủ đề quan trọng, có ý nghĩa chiến lược liên quan đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Việt Nam...

Trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước đã thực hiện nhiều chuyến thăm, kiểm tra huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị, địa bàn trọng yếu; ký quyết định thăng quân hàm, cấp bậc hàm cấp tướng với sĩ quan Quân đội nhân dân và sĩ quan Công an nhân dân; luôn quan tâm, chăm lo củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chủ tịch nước đã nhận hơn 40.000 đơn, thư, chủ yếu liên quan đến tư pháp và hành chính.

Về nhiệm vụ và quyền hạn trong hoạt động đối ngoại, trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước đã thăm 20 quốc gia, dự 11 hội nghị, diễn đàn quốc tế. Chủ tịch nước đón tiếp, hội đàm với 30 đoàn nguyên thủ, lãnh đạo các nước thăm Việt Nam.

"Nhiều dấu mốc quan trọng đã được xác lập, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác với các quốc gia. Trong nhiệm kỳ, Việt Nam thiết lập mới quan hệ ngoại giao với 4 nước (nâng số nước có quan hệ ngoại giao lên 194), nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện với 10 nước (nâng tổng số Đối tác Chiến lược toàn diện lên 13 quốc gia).

Đối ngoại đa phương được nâng tầm, chuyển từ tích cực tham gia sang chủ động đóng góp tại nhiều cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế; thể hiện rõ vai trò của Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế" - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Ảnh: Quang Vinh

Chủ tịch nước Lương Cường đã nêu một số ưu điểm, nhược điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Theo đó, Chủ tịch nước cho hay, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao, với trọng trách được Đảng, Quốc hội và nhân dân giao phó, Chủ tịch nước có trách nhiệm trước những hạn chế, tồn tại của đất nước trong nhiệm kỳ. Do có nhiều thay đổi về nhân sự Chủ tịch nước nên hoạt động Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương có lúc còn gián đoạn, không thường xuyên, liên tục.

Chủ tịch nước cũng đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, Chủ tịch nước cùng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo tập trung xây dựng các văn kiện Đại hội lần thứ 14 của Đảng, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết khi được Đại hội thông qua.

Chủ tịch nước cũng nêu nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; khơi dậy, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước; đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, liêm chính.

Đồng thời sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, góp phần củng cố và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam; tiếp tục xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...