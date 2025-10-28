Trải qua hơn 3 thập kỷ hình thành và phát triển, APEC đã trở thành cơ chế hợp tác và liên kết kinh tế hàng đầu khu vực, với 21 nền kinh tế thành viên, 3/5 nền kinh tế hàng đầu thế giới, chiếm 46% thương mại và 61% GDP toàn cầu.

Trước chuyến công tác của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết, tuần lễ cấp cao APEC 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm duy trì và củng cố tinh thần đối thoại và hợp tác, thúc đẩy thương mại, đầu tư, liên kết kinh tế, qua đó duy trì đà phục hồi tăng trưởng, ứng phó với thách thức toàn cầu...

Với chủ đề “Xây dựng một tương lai bền vững” và 3 ưu tiên “kết nối”, “đổi mới” và thịnh vượng”, hội nghị cấp cao APEC lần thứ 32 nhận được sự quan tâm và kỳ vọng cao của các thành viên APEC và cộng đồng quốc tế.

Trung tâm nghệ thuật Gyeongju ở thành phố Gyeongju - nơi sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh CEO APEC. Ảnh: Yonhap

Thứ trưởng cho biết, với sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao của 21 nền kinh tế thành viên APEC, hội nghị có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy đối thoại Cấp cao về các vấn đề lớn đặt ra đối với kinh tế, thương mại và phát triển toàn cầu.

Việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, cùng giải quyết các thách thức chung là hết sức cần thiết đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới trong giai đoạn hiện nay. Các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa các lãnh đạo APEC cũng được kỳ vọng tạo ra những tiến triển trong giải quyết các vấn đề kinh tế, thương mại...

Cộng đồng quốc tế kỳ vọng hội nghị cấp cao năm nay sẽ tạo những khuôn khổ hợp tác sâu rộng trong APEC trên các lĩnh vực chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đây là ưu tiên cao của các thành viên nhằm khai thác tối đa cơ hội, giảm thiểu rủi ro từ sự phát triển của AI.

Hội nghị cũng là cơ hội để các nước thành viên đẩy mạnh hợp tác, giải quyết vấn đề như già hóa dân số, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế sáng tạo, công nghiệp văn hóa…

Tuần lễ cấp cao APEC được kỳ vọng sẽ tạo những động lực mới thúc đẩy hợp tác công - tư nhằm huy động tối đa nguồn lực phục vụ quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, phát triển hạ tầng chiến lược, kết nối các nền kinh tế.

"Việt Nam kỳ vọng và tin tưởng, dưới sự chủ trì của Hàn Quốc, các kết quả tích cực của Năm APEC 2025 sẽ tiếp tục đóng góp, duy trì vai trò là động lực cho tăng trưởng và liên kết kinh tế mà diễn đàn APEC đã khẳng định trong những thập kỷ qua, đồng thời phát huy vai trò tiên phong của APEC trong kỷ nguyên công nghệ và đổi mới sáng tạo hiện nay", Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cho biết.

Khẳng định hình ảnh một Việt Nam tự tin, tự lực, tự cường

Tại hội nghị cấp cao APEC năm nay, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp với tinh thần trách nhiệm cao nhất nhằm thúc đẩy hợp tác APEC, đẩy mạnh chủ nghĩa đa phương, cùng hành động vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững, thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường có ý nghĩa quan trọng trên nhiều phương diện.

Đây là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại và các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước, tiếp tục thực hiện bước chuyển về tư duy và cách tiếp cận mới về hội nhập quốc tế, từ tư duy “tiếp nhận” sang tư duy “đóng góp”, từ hội nhập sang hội nhập sâu rộng, toàn diện, từ vị thế một nền kinh tế đi sau sang nền kinh tế đang vươn lên, tiên phong trong nhiều lĩnh vực mới.

Chủ tịch nước sẽ cùng các lãnh đạo APEC thảo luận những vấn đề lớn đặt ra đối với hợp tác và phát triển, thống nhất những định hướng thúc đẩy thương mại, đầu tư, kết nối, khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và nhiều lĩnh vực quan trọng khác.

Chủ tịch nước Lương Cường. Ảnh: Phạm Hải

Chủ tịch nước Lương Cường sẽ tiếp xúc với lãnh đạo các nền kinh tế APEC, gặp gỡ lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu thế giới, qua đó góp phần làm sâu sắc quan hệ song phương với các đối tác, huy động nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đặc biệt, Chủ tịch nước sẽ tham dự, đối thoại và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2025 (APEC CEO Summit) với sự tham dự của gần 2.000 lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu khu vực nhằm chuyển tải thông điệp mạnh mẽ về tiềm năng, lợi thế, những quyết sách và đột phá chiến lược của Việt Nam.

Cuộc đối thoại sẽ giúp bạn bè quốc tế tiếp tục đồng hành, ủng hộ, sát cánh cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, nhất là huy động các nguồn lực về tài chính, công nghệ…

Trên bình diện song phương, Hàn Quốc là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam và quan hệ hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp.

Chuyến công tác của Chủ tịch nước là dịp để hai bên củng cố và làm sâu sắc hơn nữa nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, thúc đẩy triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận cấp cao...

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao tin tưởng rằng chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường sẽ thành công tốt đẹp, góp phần khẳng định hình ảnh một Việt Nam tự tin, tự lực, tự cường vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đóng góp ngày càng trách nhiệm, hiệu quả hơn vào các vấn đề chung của nhân loại.