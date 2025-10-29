Chuyến công tác của Chủ tịch nước được thực hiện theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Đoàn tháp tùng Chủ tịch nước có: Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy; Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng; Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi; Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Tấn Công; Trợ lý Chủ tịch nước Dương Quốc Hưng.

Chủ đề của hội nghị thượng đỉnh APEC năm nay là “Kiến tạo tương lai bền vững: Liên kết, đổi mới, thịnh vượng”. Trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC, nhiều hoạt động sẽ diễn ra liên tục.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Lee Jae Myung sẽ chủ trì phiên họp đầu tiên dự kiến diễn ra ngày 31/10 và phiên thứ hai vào ngày 1/11. Chủ đề thảo luận lần lượt là “Tăng cường kết nối hướng tới một thế giới có khả năng phục hồi cao” và “Tầm nhìn châu Á - Thái Bình Dương trong bối cảnh chuẩn bị cho các biến động tương lai”.

Trong 27 năm tham gia APEC, Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong hợp tác APEC và luôn được đánh giá là thành viên có nhiều đóng góp tích cực, có trách nhiệm và hiệu quả vào việc hiện thực hóa các mục tiêu, tầm nhìn hợp tác của APEC cũng như nâng cao vai trò của diễn đàn.

Chủ tịch nước sẽ cùng các lãnh đạo APEC thảo luận những vấn đề lớn đặt ra đối với hợp tác và phát triển, thống nhất những định hướng thúc đẩy thương mại, đầu tư, kết nối, khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và nhiều lĩnh vực quan trọng khác.

Chủ tịch nước Lương Cường sẽ tiếp xúc với lãnh đạo các nền kinh tế APEC, gặp gỡ lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu thế giới, qua đó góp phần làm sâu sắc quan hệ song phương với các đối tác, huy động nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đặc biệt, Chủ tịch nước sẽ tham dự, đối thoại và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2025 (APEC CEO Summit) với sự tham dự của gần 2.000 lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu khu vực nhằm chuyển tải thông điệp mạnh mẽ về tiềm năng, lợi thế, những quyết sách và đột phá chiến lược của Việt Nam.

Cuộc đối thoại sẽ giúp bạn bè quốc tế tiếp tục đồng hành, ủng hộ, sát cánh cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, nhất là huy động các nguồn lực về tài chính, công nghệ…

Điểm đặc biệt của diễn đàn APEC là có sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp châu Á -Thái Bình Dương. Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC gồm 63 thành viên đại diện cho các doanh nghiệp hàng đầu khu vực, mỗi nền kinh tế thành viên cử ba đại diện do lãnh đạo kinh tế trực tiếp lựa chọn.

Các thành viên được mời tham dự đối thoại với các lãnh đạo kinh tế dịp tuần lễ cấp cao để nêu các khuyến nghị cụ thể thúc đẩy hợp tác APEC.