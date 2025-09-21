Tháp tùng Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân Nguyễn Thị Minh Nguyệt có Bí thư Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đỗ Hùng Việt; Trợ lý Chủ tịch nước Dương Quốc Hưng.

Cùng với phiên thảo luận chung cấp cao, Liên Hợp Quốc tổ chức một chuỗi sự kiện cấp cao, với tâm điểm là phiên họp kỷ niệm 80 năm thành lập Liên Hợp Quốc, để cùng nhìn lại những thành tựu đạt được, định hình tầm nhìn cho một hệ thống đa phương toàn diện và hiệu quả hơn.

Nhiều sự kiện cấp cao chuyên đề sẽ diễn ra trong dịp này, như hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu, hội nghị kỷ niệm 30 năm hội nghị thế giới lần thứ tư về phụ nữ, hội nghị Thượng đỉnh về nền kinh tế toàn cầu bền vững, bao trùm và tự cường, phiên họp về phòng chống các bệnh không truyền nhiễm và thúc đẩy sức khỏe tâm thần, phiên họp khởi động Đối thoại toàn cầu về quản trị trí tuệ nhân tạo...

Đông đảo lãnh đạo quốc gia và quốc tế sẽ cùng trao đổi và đề xuất giải pháp ứng phó với các thách thức toàn cầu, đề ra tầm nhìn chiến lược cho Liên Hợp Quốc, hướng đến một thế giới hòa bình, thịnh vượng, công bằng và bền vững hơn.

Chuỗi sự kiện diễn ra trong bối cảnh thế giới và Liên Hợp Quốc đang chứng kiến nhiều biến chuyển sâu sắc và những thách thức chưa từng có.

Việc Chủ tịch nước Lương Cường tham dự tuần lễ cấp cao khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương và các giá trị cốt lõi của Liên Hợp Quốc.

Sự tham gia của Chủ tịch nước không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước với hợp tác đa phương, các chương trình nghị sự lớn của Liên Hợp Quốc, mà còn khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả của Việt Nam.

Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường dự kiến sẽ nhấn mạnh thông điệp trọng tâm về “tôn vinh giá trị của hòa bình, chuyển đổi mạnh mẽ để kiến tạo tương lai bền vững”.

Chủ tịch nước cũng sẽ gặp gỡ, tiếp xúc với lãnh đạo các nước, các đối tác nhằm duy trì, thúc đẩy quan hệ với các nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, cũng như vận động sự hợp tác, hỗ trợ của Liên Hợp Quốc, các nước, các đối tác quan trọng cho các ưu tiên lớn của Việt Nam hiện nay.

Chuyến công tác tới Mỹ của Chủ tịch nước diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch nước sẽ chủ trì lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại New York và có các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Mỹ, tiếp doanh nghiệp, tổ chức tài chính, bạn bè đối tác lâu năm, học giả hàng đầu.

Các hoạt động này nhằm khẳng định chủ trương Việt Nam coi trọng phát triển hơn nữa quan hệ với Mỹ - Đối tác chiến lược toàn diện, đặc biệt về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ; thúc đẩy triển khai các thỏa thuận, cam kết giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; tranh thủ sự ủng hộ của các giới đối với Việt Nam và quan hệ Việt - Mỹ...