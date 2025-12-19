Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng và đánh giá ông Đỗ Xuân Tụng, ông Đỗ Văn Bảnh là những cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước, của QĐND Việt Nam; đều được đào tạo cơ bản, có hệ thống, trưởng thành từ đơn vị, cơ sở; được rèn luyện, thử thách qua rất nhiều cương vị, lĩnh vực, môi trường công tác. Dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, hai ông luôn thể hiện là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng; gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước chỉ rõ, thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo sẽ tiếp tục diễn biến rất phức tạp; hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, nhưng đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt.

Trong nước, sau gần 40 năm đổi mới, nước ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, nhưng cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng đối với ông Đỗ Xuân Tụng và ông Đỗ Văn Bảnh. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước yêu cầu các cán bộ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của QĐND anh hùng; giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng; đoàn kết, gắn bó máu thịt với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; học tập, tu dưỡng, rèn luyện để luôn xứng đáng với đạo làm tướng như Bác Hồ kính yêu đã dạy; là người lãnh đạo, chỉ huy tài năng, mẫu mực, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Chủ tịch nước đề nghị các cán bộ cùng với lãnh đạo Tổng cục Chính trị và Học viện Quốc phòng tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; góp phần xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo đảm cho Quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, giữ vững phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ...

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng khẳng định sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc những nội dung chỉ đạo của Chủ tịch nước; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành; giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên.

Ông khẳng định sẽ tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương mẫu trong lời nói và việc làm, khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe ý kiến tập thể; giữ vững, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam. Trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào, ông cũng sẵn sàng nhận và khắc phục khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó.

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam nhấn mạnh, bản thân sẽ tích cực cùng tập thể lãnh đạo, chỉ huy đơn vị chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai hiệu quả các chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Ông cũng cho biết sẽ không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, góp phần xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với sự lãnh đạo của Đảng...