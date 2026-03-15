Sáng nay, ngay sau khi thực hiện quyền bầu cử tại xã Hóc Môn (TPHCM), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đi kiểm tra tại Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trung tâm điều hành Quốc hội số. Ông cũng thăm và động viên lực lượng báo chí đang tác nghiệp tại Trung tâm báo chí Nhà Quốc hội.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, nhiều địa phương đã tổ chức bỏ phiếu rất sớm và đạt tỷ lệ cao. Việc tổ chức sớm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, nông dân, tiểu thương và những người phải đi làm sớm có thể thực hiện quyền bầu cử của mình.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn động viên đội ngũ báo chí đang tác nghiệp tại Nhà Quốc hội

Đặc biệt, hệ thống bản đồ và phần mềm cập nhật dữ liệu bầu cử cho phép theo dõi tình hình theo từng xã. Nhiều địa phương đã cập nhật tỷ lệ cử tri đi bầu cử rất cao.

Dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực, giúp các cơ quan điều hành nắm bắt nhanh tình hình tại từng địa bàn. Việc ứng dụng phần mềm quản lý cử tri VNeID do lực lượng công an phối hợp triển khai cũng phát huy hiệu quả, giúp cập nhật thông tin thẻ cử tri và quản lý dữ liệu theo từng hộ gia đình.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận không khí bầu cử khẩn trương, sôi nổi và tiến độ cập nhật dữ liệu nhanh chóng từ các địa phương. Ông đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức và vận hành hệ thống phục vụ bầu cử, đặc biệt là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong điều hành, cập nhật và truyền tải dữ liệu.

Theo Chủ tịch Quốc hội, kỳ bầu cử lần này thể hiện rõ bước tiến trong chuyển đổi số khi các nền tảng công nghệ được triển khai đồng bộ, giúp thông tin được truyền tải nhanh chóng, chính xác và bảo đảm an toàn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra, động viên đội ngũ phục vụ bầu cử tại Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn theo dõi tiến độ kết quả bầu cử tại Trung tâm điều hành Quốc hội số

Nhấn mạnh vai trò của công nghệ trong quản lý và tổ chức bầu cử, Chủ tịch Quốc hội khẳng định việc ứng dụng công nghệ thông tin trong kỳ bầu cử lần này mang lại hiệu quả rõ rệt, đáp ứng 3 tiêu chí quan trọng: nhanh, chính xác và an toàn.

Ông đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tiếp tục theo dõi, vận hành hệ thống đến hết quá trình bầu cử để kịp thời xử lý những tình huống có thể phát sinh. Dù về mặt kỹ thuật cơ bản đã được chuẩn bị tốt nhưng yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục bảo đảm hệ thống vận hành nhanh, chính xác và an toàn.

Thăm Trung tâm báo chí tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh trong nhiều tháng qua, các loại hình báo chí đã tuyên truyền sâu rộng, góp phần lan tỏa mạnh mẽ không khí của cuộc bầu cử trong toàn xã hội.

Theo ông, nhiều bài viết của các cơ quan báo chí đã tạo dấu ấn, có chiều sâu cả về lý luận và thực tiễn, phản ánh sinh động ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

“Tôi đánh giá cao sự vào cuộc hết sức quyết liệt, trách nhiệm của các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương, góp phần tạo nên không khí hồ hởi, phấn khởi trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, hướng tới ngày bầu cử” - Chủ tịch Quốc hội ghi nhận.

Ông nhấn mạnh: "Hôm nay, ngày 15/3, Chủ nhật - cử tri cả nước đi bỏ phiếu, nhưng công việc vẫn chưa kết thúc. Các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị và Kết luận số 03 của Ban Bí thư, theo dõi, chỉ đạo sát sao để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp".

Điều quan trọng hơn cả, theo Chủ tịch Quốc hội, là “ý Đảng hợp với lòng dân”, khi người dân cả nước đều hồ hởi, phấn khởi chờ đợi ngày bầu cử để thực hiện quyền làm chủ và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân.

Các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia liên tục cung cấp thông tin cho báo chí

Ông Trần Thanh Mẫn cũng nhắc lại dấu mốc lịch sử cách đây 80 năm của ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam. Ông nhấn mạnh rằng tiếp nối mạch nguồn dân chủ, cuộc bầu cử lần này tiếp tục lựa chọn những người thật sự xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, năng lực, có tâm và có tầm, để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới...

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ sự nỗ lực của đội ngũ những người làm báo đã làm việc với cường độ cao để kịp thời cập nhật, phản ánh thông tin về cuộc bầu cử và vẫn hoàn thành nghĩa vụ cử tri của mình - đi bầu tại nơi cư trú. Ông mong các nhà báo hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tổ chức thành công cuộc bầu cử.