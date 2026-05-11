Sáng 11/5, Ủy ban thường vụ Quốc hội họp phiên họp thứ hai. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ họp thứ nhất diễn ra trong 12 ngày làm việc, với sự tập trung cao độ, Quốc hội đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn và hệ trọng.

Quốc hội đã tập trung kiện toàn nhân sự cấp cao, bầu và phê chuẩn các chức danh. Đồng thời, Quốc hội đã khẩn trương xây dựng thể chế, chính sách để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội 14, tạo động lực mới cho phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, trách nhiệm rất cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc. Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận, đánh giá cao các cán bộ thôi tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, các vụ trưởng, vụ phó, tuy đã trúng cử là đại biểu Quốc hội nhưng vẫn thực hiện trách nhiệm đến cùng, giúp cho thành công của kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, các cán bộ mới được Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội đã bắt tay ngay vào công việc, điều hành các phiên họp chững chạc, được dư luận các đại biểu Quốc hội đánh giá cao.

Không để lặp lại tình trạng gửi chậm hồ sơ, sơ xuất

Về phiên họp thứ hai của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ với tinh thần khẩn trương, ngắn gọn, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 3 nội dung.

Thứ nhất, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ quan trọng, nhằm kịp thời điều chỉnh các quy định cho phù hợp với thực tiễn, thể chế hóa kết luận của Trung ương về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thứ hai, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là giai đoạn chuyển giao nhiệm kỳ, cử tri đặt nhiều kỳ vọng và cũng gửi gắm không ít tâm tư, nguyện vọng.

Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần đánh giá thực chất việc giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân, nhất là những vấn đề bức thiết phát sinh trong thời gian qua.

Thứ ba, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ xem xét tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa 16. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội đánh giá thẳng vào những việc làm được, chưa làm được, xác định rõ những nội dung cần điều chỉnh ngay từ kỳ họp thứ hai, không để lặp lại tình trạng gửi chậm hồ sơ, sơ xuất trong kỳ họp thứ nhất vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội tại phiên họp. Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội đề nghị thực hiện nghiêm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cùng với đó, vấn đề gửi tài liệu cho Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội cần đảm bảo thời gian, chất lượng.

"Như Thủ tướng Lê Minh Hưng có nói các luật trình Quốc hội phải kèm theo nghị định. Luật, nghị định có chất lượng thì Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban sẽ thẩm tra trình Quốc hội thông qua. Phải đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, trong đó, phân rõ vai của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ để xây dựng pháp luật ngày càng chất lượng cao", ông nêu thêm.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, đến nay vẫn còn một số nội dung phải điều chỉnh tiến độ, lùi sang các phiên họp sau; trong đó có cả các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết đã được thông qua từ các kỳ họp thứ 9, thứ 10 thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã rất chậm so với yêu cầu.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan trình, cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm.

Quan điểm được Chủ tịch Quốc hội khẳng định là "không để phát sinh nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành, không để khoảng trống pháp luật". Luật, nghị quyết có hiệu lực thực hiện được ngay trong thực tế, vì hiện nay người dân, doanh nghiệp đang mong đợi hướng dẫn ở nghị định, thông tư để thực hiện đồng bộ.