Sáng 13/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc của lãnh đạo Quốc hội với Ban chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội.

Trước đó, từ tháng 9/2024, lãnh đạo Quốc hội quyết định lựa chọn Tập đoàn Viettel tham gia xây dựng Quốc hội số. Quốc hội cũng mời một số chuyên gia người Việt ở Singapore phối hợp xây dựng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ hoạt động của Quốc hội.

Đáng chú ý, Quốc hội chưa đầu tư quá lớn về kinh phí nhưng bước đầu đã tạo ra một số sản phẩm có giá trị trên cơ sở hạ tầng của Viettel, các chương trình phần mềm và sự vào cuộc của các cơ quan liên quan.

Năm 2025, Quốc hội đã phát động phong trào “Bình dân học vụ số” với tài liệu kỹ năng số cơ bản, góp phần phổ cập kỹ năng số, nâng cao năng lực chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Chủ tịch Quốc hội: Chuyển đổi số phải tạo chuyển biến thực chất, không để hệ thống xây xong mà không hiệu quả.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo rất quan tâm, thường xuyên sơ kết, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 57.

Chủ tịch Quốc hội cho biết những kết quả ứng dụng AI đã hỗ trợ rất lớn cho hoạt động của Quốc hội, nhất là trong việc đẩy nhanh tốc độ xử lý văn bản, hỗ trợ công tác lập pháp. Có những khối lượng công việc nhờ ứng dụng AI có thể rút ngắn đáng kể thời gian đọc, tổng hợp, rà soát văn bản với độ chính xác cao.

Ông yêu cầu Ban chỉ đạo phải sát sao công việc, không để nhiệm vụ chậm, muộn. Nếu chậm phải xác định rõ trách nhiệm thuộc về đơn vị nào, cá nhân nào để có giải pháp thay thế.

“Những đơn vị, cá nhân không tham gia hoặc không đáp ứng yêu cầu thì phải đứng sang một bên trong quá trình triển khai Nghị quyết 57 cũng như công tác chuyển đổi số của Quốc hội” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường trực Ban chỉ đạo tính toán theo hướng xây dựng kho dữ liệu của Quốc hội làm nền tảng kết nối với kho dữ liệu dùng chung của quốc gia. Muốn tham gia được kho dữ liệu lớn thì trước hết, Quốc hội phải có kho dữ liệu riêng được tổ chức bài bản, đầy đủ và chất lượng.

Về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giai đoạn 2026-2027, Chủ tịch Quốc hội nêu định hướng vận hành theo mô hình “kiềng ba chân”, gồm: người đặt đề bài, nhiệm vụ - chuyên gia AI - đơn vị hạ tầng. AI cần được tích hợp vào các quy trình nghiệp vụ trọng tâm của Quốc hội, gồm lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đối ngoại, công tác đại biểu, dân nguyện và các lĩnh vực liên quan.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh vai trò nêu gương của người đứng đầu. Theo ông, khi lãnh đạo quan tâm, trực tiếp sử dụng, chỉ đạo thì chuyển đổi số mới chuyển biến. Nếu lãnh đạo thờ ơ thì không thể dẫn dắt được cấp dưới.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu xây dựng hệ sinh thái hợp tác trong và ngoài nước, kết nối Quốc hội với các nghị viện trên thế giới và cộng đồng AI tại Việt Nam. Tới đây, Quốc hội sẽ nghiên cứu thành lập Trung tâm AI riêng để phục vụ trực tiếp các nhiệm vụ lập pháp, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và kết nối với các nghị viện quốc tế.

Về chuyển đổi số tại Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Văn phòng Quốc hội chủ động có kế hoạch khắc phục triệt để tồn tại, hạn chế.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội lưu ý về việc đẩy nhanh tiến độ vận hành chính thức, hoàn chỉnh thủ tục thuê dịch vụ, thanh toán đối với hệ thống, phần mềm, nền tảng số đã thử nghiệm thành công.

“Lưu ý không để tình trạng hệ thống xây dựng xong mà không có người dùng, không có dữ liệu, không hiệu quả, bởi đây cũng là một hình thức lãng phí” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.