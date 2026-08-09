Chiều 9/8, tại Vientiane (Lào), đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đã tới viếng, ghi sổ tang Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đã đặt vòng hoa và dành một phút tưởng niệm cố Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane - người bạn thân thiết, gắn bó của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam.

Ghi sổ tang, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với sự ra đi của cố Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đây là mất mát to lớn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân các dân tộc Lào; đồng thời, Việt Nam mất đi một người bạn lớn, người đồng chí thủy chung, đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viếng Chủ tịch Quốc hội Lào. Ảnh: TTXVN

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội, nhân dân Lào cùng toàn thể gia quyến Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Chủ tịch Quốc hội chuyển lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo chủ chốt Việt Nam tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, lãnh đạo cấp cao Lào và gia quyến Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith xúc động, trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước Việt Nam đã cử đoàn đại biểu cấp cao sang tham dự lễ viếng Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane, thể hiện tình cảm đồng chí, anh em thắm thiết, tình đoàn kết đặc biệt thủy chung, trước sau như một giữa hai dân tộc.

Ảnh: TTXVN

Mặc dù Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane đã rời xa, nhưng các thế hệ lãnh đạo của Lào sẽ tiếp tục cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào không ngừng phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Chủ tịch Quốc hội Lào không chỉ là nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, người có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng Lào, cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước Lào.

Ông còn là nhà lãnh đạo có vai trò quan trọng trong việc kế thừa, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào. Sự ra đi của Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.

Hai bên khẳng định, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước cũng sẽ tiếp tục gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau; không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có hợp tác giữa hai Quốc hội...

Chủ tịch Quốc hội Lào là người bạn lớn của Việt Nam

Cũng trong hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi điện chia buồn tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN

Điện chia buồn khẳng định Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane là nhà lãnh đạo ưu tú của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào, người cộng sản kiên trung đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, cho công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào hòa bình, độc lập, thống nhất và phồn vinh.

Trên cương vị là Chủ tịch Quốc hội cùng nhiều trọng trách quan trọng của Đảng và Nhà nước Lào, ông đã có nhiều đóng góp vào việc hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội Lào, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vị thế của Lào trên trường quốc tế.

Ông Xaysomphone Phomvihane cũng là người đồng chí, người bạn lớn hết sức thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, luôn dành những tình cảm sâu đậm và sự quan tâm đặc biệt đối với việc gìn giữ, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Sự ra đi của Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em, đồng thời Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cũng mất đi một người bạn lớn, người đồng chí thủy chung, gắn bó.

"Chúng tôi tin tưởng rằng Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào anh em và gia quyến đồng chí Xaysomphone Phomvihane sớm vượt qua nỗi đau thương mất mát to lớn này, tiếp tục công cuộc xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển và phồn vinh", nội dung của điện chia buồn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi điện chia buồn tới Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong.