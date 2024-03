Sáng 11/3, sau lễ đón diễn ra theo nghi thức truyền thống với 19 loạt đại bác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã hội đàm.

Thủ tướng Christopher Luxon chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính lần đầu tiên thăm chính thức New Zealand, là khách mời cấp cao nước ngoài đầu tiên của Chính phủ New Zealand kể từ khi chính phủ mới lên nắm quyền.

Hai lãnh đạo thảo luận toàn diện về sự phát triển ổn định, ngày càng hiệu quả và sâu rộng của quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - New Zealand trên tất cả lĩnh vực chính trị - đối ngoại, kinh tế - thương mại, an ninh - quốc phòng, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, lao động...

Hai bên thống nhất phương hướng lớn làm sâu sắc hơn nữa hợp tác ở mọi lĩnh vực, được bao quát trong ba cặp từ khóa "ổn định và củng cố", "tăng cường và mở rộng", "tăng tốc và bứt phá".

Thủ tướng Christopher Luxon tại họp báo

Ổn định và củng cố tin cậy chính trị, lòng tin chiến lược, hợp tác chính trị, ngoại giao, tạo nền tảng vững chắc hơn cho quan hệ song phương. Hai bên sẽ đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh và triển khai hiệu quả cơ chế hợp tác, trong đó có tiếp xúc định kỳ giữa hai Thủ tướng và giữa các bộ trưởng.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy thực hiện tích cực và hiệu quả Chương trình Hành động Đối tác Chiến lược Việt Nam - New Zealand giai đoạn 2021-2024 và sớm xây dựng Chương trình Hành động cho giai đoạn mới.

Tăng cường và mở rộng hợp tác trên tất cả trụ cột hợp tác quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước, gồm kinh tế - thương mại - đầu tư, an ninh quốc phòng, nông nghiệp và giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Christopher Luxon thăm chính thức Việt Nam vào thời gian thích hợp và Thủ tướng Christopher Luxon đã vui vẻ nhận lời.

Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 2 tỷ USD trong năm 2024 và 3 tỷ USD trong năm 2026; sớm tăng gấp đôi đầu tư hai chiều thông qua các biện pháp phù hợp, trong đó có mở cửa thị trường và giảm rào cản thương mại hai chiều.

Việt Nam hoan nghênh đầu tư từ New Zealand trong các lĩnh vực, nhất là giáo dục - đào tạo, nông nghiệp chất lượng cao, năng lượng tái tạo.

Nhân dịp này, Thủ tướng New Zealand đã công bố triển khai giai đoạn 3 của dự án phát triển giống cây ăn quả chất lượng cao (Vietfruits) trị giá 6,24 triệu NZD hỗ trợ nông dân trồng chanh dây quy mô nhỏ và các bên tham gia chuỗi giá trị tăng năng suất.

Trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều bất ổn, hai bên nhất trí mở rộng hợp tác quốc phòng - an ninh, ứng phó hiệu quả với thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống...

Toàn cảnh hội đàm.

Hai lãnh đạo thống nhất tăng cường hợp tác nông nghiệp, trong đó có nghiên cứu, hợp tác, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nhân giống cây trồng, quản lý an toàn thực phẩm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng việc sớm mở lại đường bay thẳng sẽ là động lực quan trọng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực này.

Tăng tốc và bứt phá trong hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển giao công nghệ thân thiện môi trường, giảm phát thải, phát triển nông nghiệp, các ngành công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI), chíp bán dẫn... Ngoài ra bứt phá trong hợp tác kinh tế biển, bảo vệ môi trường biển, nhất là về chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng chính sách, chuyển giao công nghệ; tăng tốc trong hợp tác lao động, đào tạo nghề, tạo điều kiện cho lao động của Việt Nam sang làm việc tại New Zealand.

Hai Thủ tướng phát biểu tại họp báo chung.

Trao đổi vấn đề khu vực và quốc tế, hai Thủ tướng khẳng định tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là Liên Hợp Quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, APEC và ủng hộ các ứng cử của nhau tại các tổ chức khu vực và quốc tế. Thủ tướng New Zealand khẳng định sẽ ủng hộ, hợp tác chặt chẽ khi Việt Nam đăng cai Năm APEC 2027.

Trong cuộc họp báo sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Đối tác Chiến lược với New Zealand. Việt Nam luôn trân trọng tình cảm và sự hỗ trợ quý báu của New Zealand trong gần 50 năm qua.

New Zealand duy trì ODA ổn định cho Việt Nam; hàng trăm cán bộ nguồn của Việt Nam đã được đào tạo tại New Zealand; các chuyên gia, nhà khoa học New Zealand đã hỗ trợ Việt Nam sản xuất những sản phẩm nông nghiệp với giá trị xuất khẩu cao như thanh long, bơ, chanh leo… Đặc biệt, gần đây nhất là sự cổ vũ nhiệt thành và tình cảm mà người dân New Zealand dành cho Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên tham dự FIFA World Cup 2023 tổ chức tại New Zealand vừa qua.

Về phần mình, Thủ tướng Christopher Luxon cho biết, Chính phủ và nhân dân New Zealand rất vinh dự được đón tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Thủ tướng New Zealand nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác trong các lĩnh vực để bảo đảm an toàn, an ninh và thúc đẩy giao thương trong khu vực.

Ông đánh giá Việt Nam là đối tác quan trọng, một trong những quốc gia tạo đà phát triển rất mạnh mẽ. Thủ tướng New Zealand chúc mừng Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã đạt được những thành tựu lớn trong những hoạt động kinh tế, "Việt Nam đã trở thành một con rồng với sự phát triển vượt bậc, tăng trưởng cao mỗi năm".

Các cơ quan chức năng của hai nước ký kết 3 văn kiện hợp tác giáo dục - đào tạo, thương mại và tài chính.

Năm 2025 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, New Zealand cam kết thực hiện kế hoạch để hai nước thắt chặt thêm tình hữu nghị, nâng cao hợp tác, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai quốc gia mang tầm vóc mới.