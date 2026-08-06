Chủ tịch Quốc hội Thái Lan và đoàn đã nghe giới thiệu về Tháp bút, Đài nghiên, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn; đặc biệt là về rùa Hồ Gươm và sự tích Hồ Gươm.

Di tích lịch sử, danh thắng Hồ Gươm và đền Ngọc Sơn được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt năm 2013. Tên hồ gắn với truyền thuyết về Vua Lê Lợi trả lại gươm báu sau khi chiến thắng giặc ngoại xâm.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan tham quan đền Ngọc Sơn

Đền Ngọc Sơn và khu vực Hồ Gươm luôn được chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội, cùng cả nước quan tâm tôn tạo, giữ gìn và phát huy giá trị, đã trở thành một trong những biểu tượng về lịch sử, văn hóa và cảnh quan của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan dâng hương, xem tiêu bản rùa Hồ Gươm

Trước đó vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Sophon Zaram và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã dự triển lãm “Đan kết hữu nghị: Tôn vinh 50 năm quan hệ ngoại giao Thái Lan - Việt Nam” tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan khẳng định triển lãm phản ánh sinh động tình hữu nghị bền chặt, sự tin cậy lẫn nhau và mối quan hệ hợp tác chặt chẽ mà hai nước đã cùng vun đắp trong suốt nửa thế kỷ qua.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan đến dự triển lãm trang phục dân tộc tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Sophon Zaram cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Trong 5 thập kỷ qua, quan hệ giữa hai nước đã phát triển vượt xa khuôn khổ quan hệ giữa các quốc gia láng giềng trong cùng khu vực, trở thành mối quan hệ đối tác toàn diện và bền vững, được xây dựng trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, lòng tin sâu sắc và cam kết chung vì hòa bình, thịnh vượng và một tương lai chung.

Thái Lan và Việt Nam đã nâng tầm quan hệ song phương từ tình hữu nghị giữa hai quốc gia láng giềng lên Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, phản ánh sự tin cậy sâu sắc, niềm tin vững chắc và tầm nhìn chung.

Chủ tịch Quốc hội Sophon Zaram tái khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Sophon Zaram và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng các đại biểu tham quan triển lãm

Triển lãm là một trong những hoạt động chính thức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Thái Lan và Việt Nam, nhằm tôn vinh tình hữu nghị bền chặt và sự gắn kết văn hoá giữa hai quốc gia

Dấu mốc 50 năm không chỉ là dịp để hai nước tự hào nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là cơ hội mở ra một chương mới trong quan hệ đối tác cho nửa thế kỷ tiếp theo...

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, 50 năm qua là chặng đường ghi dấu sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan.

Từ những bước đi đầu tiên trong quan hệ ngoại giao, hai nước đã ngày càng gắn bó, trở thành đối tác tin cậy, cùng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược và cùng chung tay góp phần xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và phát triển bền vững.

Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Thái Lan không ngừng được thúc đẩy và phát triển tốt đẹp.

Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, những bộ trang phục truyền thống được giới thiệu tại triển lãm không chỉ phản ánh vẻ đẹp văn hóa, bản sắc và sự khéo léo của mỗi dân tộc, mà còn tượng trưng cho những sợi dây kết nối giữa hai đất nước, hai nền văn hóa và hai dân tộc.

Cũng giống như từng sợi chỉ được dệt thành tấm vải bền chặt, quan hệ Việt Nam - Thái Lan hôm nay được vun đắp từ sự tin cậy chính trị, sự đồng hành giữa Quốc hội, Chính phủ hai nước và đặc biệt là tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước qua nhiều thế hệ.

Thái Lan muốn tham khảo kinh nghiệm của Việt Nam

Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Sophon Zaram.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram

Thủ tướng nhấn mạnh Thái Lan là nước láng giềng gần gũi, đối tác quan trọng và là người bạn đồng hành của Việt Nam, cùng chia sẻ nhiều giá trị và lợi ích chiến lược. Hai nước luôn phối hợp chặt chẽ nhằm phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy hợp tác tiểu vùng Mekong và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Thủ tướng đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Quốc hội Thái Lan trong việc thúc đẩy quan hệ song phương, tin tưởng chuyến thăm sẽ mở ra những động lực mới cho hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước cũng như việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan nhấn mạnh coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Thái Lan đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như quá trình tinh gọn bộ máy của Việt Nam thời gian qua; Thái Lan quan tâm và mong muốn tham khảo kinh nghiệm của Việt Nam.

Thủ tướng đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Quốc hội Thái Lan trong việc thúc đẩy quan hệ song phương

Hai lãnh đạo nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2026-2031 với những kết quả cụ thể trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học, công nghệ, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Hai lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy triển khai thực chất Chiến lược "Ba kết nối", tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, doanh nghiệp, địa phương và các chiến lược phát triển bền vững; khai thác hiệu quả Hành lang kinh tế Đông - Tây và Hành lang kinh tế phía Nam; mở rộng kết nối giao thông đường bộ, đường hàng không và đường biển...

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan tin tưởng quan hệ hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ, nhất là sau chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (tháng 5/2026) và chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Anutin Charnvirakul (tháng 6/2026)

Việt Nam và Thái Lan phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 25 tỷ USD, hướng tới 50 tỷ USD theo hướng cân bằng và bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan trong phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương, góp phần quan trọng hợp tác giao lưu nhân dân và tin cậy chính trị hai nước.