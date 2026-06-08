Chiều 8/6, sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chào mừng Thủ tướng Thái Lan lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam và bày tỏ vui mừng được gặp lại Thủ tướng Thái Lan sau hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Anutin Charnvirakul

Thủ tướng Anutin Charnvirakul khẳng định Thái Lan luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện, thực chất với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. Ông mong muốn hai bên sẽ triển khai hiệu quả kết quả chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong đó có chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2026-2031.

Hai Thủ tướng hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Thái Lan trong 50 năm qua, đánh giá quan hệ hai nước đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay với nền tảng tin cậy chính trị vững chắc, hợp tác kinh tế năng động và giao lưu nhân dân ngày càng gắn bó.

Hai Thủ tướng xem trưng bày ảnh về quan hệ hai nước

Hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, hợp tác quốc phòng, an ninh; duy trì tuần tra chung trên biển; phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia đặc biệt là buôn bán ma túy, mua bán người và tội phạm công nghệ cao; tái khẳng định cam kết không cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này chống lại nước kia.

Trong kinh tế, hai lãnh đạo nhất trí triển khai hiệu quả chiến lược “ba kết nối”; thúc đẩy kết nối giao thông, logistics, hàng không và du lịch; nghiên cứu phát triển các tuyến vận tải đường bộ, đường thủy ven biển kết nối hai nước và khu vực tiểu vùng Mekong. Việt Nam và Thái Lan cũng sẽ hạn chế các rào cản thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa tiếp cận thị trường của nhau, phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỷ USD và hướng tới 50 tỷ USD theo hướng cân bằng, bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng đoàn đại biểu hai nước

Hai nước thúc đẩy mở rộng hợp tác nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực và các lĩnh vực mới như khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển dịch năng lượng công bằng, đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Việt Nam luôn hoan nghênh, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Thái Lan đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Thủ tướng Thái Lan đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam. Ông cảm ơn và mong Chính phủ Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Thái Lan đang hoạt động tại Việt Nam. Ông chia sẻ sẽ khuyến khích doanh nghiệp Thái Lan mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực có thế mạnh và phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam, mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư sang Thái Lan.

Hai bên nhất trí tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, du lịch, kết nghĩa địa phương.

Thủ tướng Thái Lan đánh giá cao ý nghĩa hợp tác giữa hai nước trong dự án bảo tồn sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim. Thái Lan sẵn sàng chuyển giao các cá thể sếu đầu đỏ từ Thái Lan cho Việt Nam nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Anutin Charnvirakul cùng sinh viên Việt Nam

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN và các cơ chế đa phương; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN; thúc đẩy lập trường chung của ASEAN về Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế...

Hai Thủ tướng khẳng định quyết tâm triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

Việt Nam luôn coi trọng, ưu tiên phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Thái Lan

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Anutin Charnvirakul.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm của Thủ tướng Thái Lan khi tiếp nối thành công chuyến thăm Thái Lan vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trở thành xung lực cho quan hệ hợp tác Việt Nam - Thái Lan. Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Thái Lan.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Anutin Charnvirakul

Thủ tướng Anutin Charnvirakul cho rằng hai nước có mối quan hệ hợp tác gắn bó, lâu dài. Thái Lan từng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh sống và hoạt động cách mạng, nhiều thế hệ người Việt Nam sinh sống, làm ăn thành đạt tại các tỉnh Đông Bắc Thái Lan chính là cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Thái Lan luôn coi trọng quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam. Thủ tướng Thái Lan mong Quốc hội Việt Nam ủng hộ thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng thực chất và hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Chính phủ Thái Lan tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan tham gia tích cực vào đời sống kinh tế, xã hội

Thủ tướng Anutin Charnvirakul: Thái Lan và Việt Nam có mối quan hệ hợp tác gắn bó, lâu dài

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ giữa Quốc hội hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác nghị viện, phát huy vai trò của các nhóm nghị sĩ hữu nghị, thúc đẩy giao lưu giữa nữ nghị sĩ, nghị sĩ trẻ và các cơ quan chuyên môn của Quốc hội hai nước, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và giám sát...

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Chính phủ Thái Lan tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt tại Thái Lan tham gia tích cực vào đời sống kinh tế, xã hội và trở thành cầu nối quan trọng cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Chiều nay, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh