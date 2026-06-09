XEM VIDEO: (Nguồn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan)

Đàn T’rưng là một nhạc cụ truyền thống của Việt Nam có nét tương đồng với đàn Ranat Ek (mộc cầm) của Thái Lan.

Ông Anutin cùng các nghệ sĩ Việt Nam đã trình diễn giai điệu “Sabai Sabai” là một ca khúc nổi tiếng của Thái Lan, mang thông điệp về sự thanh thản, thư thái và niềm vui trong cuộc sống. Màn trình diễn bất ngờ này đã tạo nên bầu không khí gần gũi, ấm áp, đồng thời thể hiện sự giao thoa văn hóa và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chơi đàn T’rưng

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tại chiêu đãi tối 8/6. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng phu nhân đã dành những tràng pháo tay, bày tỏ sự thích thú với màn trình diễn này.

Việt Nam và Thái Lan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 6/8/1976 và duy trì quan hệ tốt đẹp, sự tin cậy chính trị cao giữa lãnh đạo, nhân dân hai nước. Đến nay, quan hệ hợp tác Việt Nam và Thái Lan ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, đúng như khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Năm nay hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.