Chiều nay, sau lễ đón chính thức, hai Chủ tịch Quốc hội đã hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Sophon Zaram

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Sophon Zaram

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Sophon Zaram có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan, trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp sau khi nâng cấp lên khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Chủ tịch Quốc hội Sophon Zaram bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam; trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Quốc hội và nhân dân Việt Nam.

Ông cho biết, chuyến thăm thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị, gắn bó và tin cậy giữa hai nước; đánh giá quan hệ Việt Nam - Thái Lan là hình mẫu tiêu biểu cho hợp tác hữu nghị, thúc đẩy sự ổn định và thịnh vượng chung trong khu vực.

Trong không khí hữu nghị, chân thành và tin cậy, hai Chủ tịch Quốc hội đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước; trao đổi sâu rộng các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác.

Hai Chủ tịch Quốc hội hội đàm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những thành tựu phát triển nổi bật của Thái Lan trong phục hồi tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội, duy trì vị thế là một trong những nền kinh tế hàng đầu Đông Nam Á, trung tâm du lịch của khu vực và đang tích cực thúc đẩy khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ những thành tựu phát triển của Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới. Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Thái Lan - đối tác quan trọng và người bạn đồng hành trong ASEAN và Tiểu vùng Mekong.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ hai nước trên tất cả lĩnh vực; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, duy trì trao đổi đoàn các cấp và các cơ chế hợp tác song phương.

Việt Nam và Thái Lan cần thúc đẩy hợp tác quốc phòng - an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư theo hướng cân bằng và bền vững; phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ USD; tăng cường kết nối hạ tầng, logistics, doanh nghiệp và địa phương. Hai nước cũng cần mở rộng hợp tác về du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân.

Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan dự khán phiên họp tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16

Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí tiếp tục phối hợp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa gắn với quan hệ hữu nghị Việt Nam – Thái Lan; tăng cường phối hợp giải quyết các vấn đề cùng quan tâm.

Đánh giá cao hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí mở rộng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa các Ủy ban chuyên môn, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, Nhóm Nghị sĩ trẻ, Nhóm nữ Nghị sĩ và cơ quan tham mưu của Quốc hội hai nước trong các lĩnh vực xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường vai trò của Quốc hội trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, giám sát việc triển khai các thỏa thuận cấp cao và Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2026-2031; thúc đẩy triển khai hiệu quả Chiến lược "Ba kết nối", góp phần tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, doanh nghiệp và địa phương giữa hai nước.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, AIPA, IPU và các diễn đàn nghị viện đa phương; phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy hợp tác trong các cơ chế tiểu vùng Mekong.

Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Sophon Zaram đã dự khán phiên họp toàn thể của Quốc hội và tham quan Bảo tàng Quốc hội.

Trước lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Sophon Zaram đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Sophon Zaram cùng đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Cũng trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Sophon Zaram và các đại biểu tham quan Bảo tàng Quốc hội