Cùng dự hội đàm có Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tại hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chào mừng và đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm lựa chọn Lào là nước đầu tiên đi thăm trên cương vị Tổng Bí thư khóa 14.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước khi tham gia đoàn có cả Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Đây là thông điệp chính trị mạnh mẽ, thể hiện mức độ tin cậy cao nhất giữa hai Đảng, hai nước, tình đoàn kết đặc biệt, hiếm có giữa hai nước, cũng như sự coi trọng cao độ của Đảng Cộng sản Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm đối với mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đánh giá cao những thành tựu quan trọng, toàn diện có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã giành được sau 40 năm đổi mới, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội 13.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi những thành công của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào là niềm vui chung; luôn tin tưởng và ủng hộ mạnh mẽ sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước Lào anh em.

Đảng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng cùng Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào, coi đây là tài sản vô giá, là quy luật phát triển, là nhân tố bảo đảm cho thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước hôm nay và mai sau.

Hội đàm cấp cao giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith vui mừng trước những bước phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất trong quan hệ Việt Nam - Lào. Những kết quả đạt được không chỉ góp phần trực tiếp vào sự phát triển của mỗi nước, mà còn đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Hai lãnh đạo đạt thống nhất rất cao trên nền tảng nhận thức chung của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, trong đó tiếp tục dành ưu tiên cao, triển khai hiệu quả các nội dung của thỏa thuận, tuyên bố chung giữa hai nước đạt được trong tháng 12/2025.

Hai lãnh đạo cho rằng bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, hai bên tiếp tục đổi mới phương thức hợp tác, nâng cao chất lượng và hiệu quả theo hướng ngày càng thực chất; gắn kết chặt chẽ giữa tầm nhìn chiến lược và hành động cụ thể, đồng thời tăng cường phối hợp chiến lược giữa hai Đảng, hai nước.

Trên cơ sở những định hướng lớn với tầm nhìn dài hạn đã được hai bên thống nhất, hai lãnh đạo thống nhất trọng tâm cần tập trung triển khai ngay trong nhiệm kỳ này, nhằm sớm hiện thực hóa mục tiêu gắn kết chiến lược giữa hai nước, trong bối cảnh mỗi Đảng đang triển khai Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới và xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đó, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng.

Hai nước sẽ đẩy mạnh gắn kết hai nền kinh tế, ưu tiên tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ và triển khai quyết liệt các dự án chiến lược, tạo động lực mới cho gắn kết kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển vùng, phấn đấu kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD trong thời gian tới.

Hợp tác giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cần tiếp tục được xác định là lĩnh vực hợp tác chiến lược, lâu dài giữa hai nước.

Hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực thông tin, truyền thông nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Hai bên cũng cần thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát cấp chính phủ để kiểm tra, đánh giá kết quả hợp tác và kịp thời tháo gỡ khó khăn để các dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng thỏa thuận.

Hai Tổng Bí thư chứng kiến trao các văn kiện hợp tác Việt Nam - Lào. Ảnh: TTXVN

Hai lãnh đạo cũng đã trao đổi sâu rộng về tình hình thế giới, khu vực và nhất trí tăng cường trao đổi, tham vấn, phối hợp trên các diễn đàn đa phương, tăng cường đoàn kết ASEAN, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN.

Kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác quan trọng giữa các bộ, ngành, địa phương và cơ quan hữu quan của hai nước trong lĩnh vực giáo dục, tư pháp và hợp tác giữa các địa phương.