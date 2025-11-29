Tham dự đại hội có các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và hơn 200 đại biểu là đại biểu Quốc hội, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua tiêu biểu của khối cơ quan Quốc hội...

Thay mặt đoàn đại biểu báo công dâng Bác, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, nhiệm kỳ khóa 15 của Quốc hội diễn ra trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều khó khăn, thách thức nhưng Quốc hội luôn vững vàng khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dự đại hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quốc hội

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, tư tưởng “lấy dân làm gốc” và tinh thần thi đua yêu nước thực sự là ngọn lửa soi đường để đội ngũ cán bộ, đảng viên các cơ quan của Quốc hội đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt lên mọi khó khăn, biến áp lực thành động lực, biến thách thức thành cơ hội, “nói đi đôi với làm”, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Quốc hội đã tận tâm, tận lực hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị, vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Với 19 kỳ họp Quốc hội, 51 phiên họp thường kỳ và 50 phiên họp khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khóa 15 là nhiệm kỳ Quốc hội có khối lượng công việc tăng gấp nhiều lần, nhiều việc phát sinh đột xuất, yêu cầu phải xử lý nhanh để kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, ban hành nhiều quyết sách quan trọng, cấp bách.

Khắc ghi lời dạy của Bác “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”, các cơ quan Quốc hội, đại biểu Quốc hội luôn tận tụy, sẵn sàng làm việc ngoài giờ, trăn trở tìm tòi, nghiên cứu giải pháp tối ưu để những quyết sách của Quốc hội không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn mà còn đạt sự đồng thuận cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan triển lãm ảnh “Ủy ban Thường vụ Quốc hội với phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025”. Ảnh: Quốc hội

Sẵn sàng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đây là lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong công tác thi đua, khen thưởng, khơi dậy tinh thần cống hiến, đổi mới sáng tạo của đại biểu Quốc hội, của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan của Quốc hội.

Cách đây 77 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc với thông điệp: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tư tưởng đó mãi trở thành nguồn lực tinh thần vô cùng to lớn để các đại biểu Quốc hội, các cơ quan và các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan của Quốc hội nỗ lực hơn, cống hiến nhiều hơn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại đại hội. Ảnh: Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, trong nhiệm kỳ 2025-2030, đất nước ta phấn đấu tăng trưởng hai con số, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Muốn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về kinh tế - xã hội thì Quốc hội phải xây dựng pháp luật, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trong đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thi đua thực hiện có hiệu quả các hoạt động đổi mới của Quốc hội, trong hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, hiện đại, hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu thi đua, phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, sẵn sàng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích chung lên trên hết và thực sự là người đại diện trung thành cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Ảnh: Quốc hội

Với chuyển đổi số, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần thi đua tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng, nhân rộng phong trào “Bình dân học vụ số”. Ngoài ra, ông cũng lưu ý việc đổi mới cơ chế thi tuyển, tuyển chọn, bổ nhiệm để thu hút người thực sự có năng lực nổi trội về công tác tại các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng, bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác, thực sự khích lệ, lan tỏa gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến.

Trước đó, phát biểu khai mạc đại hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn quan tâm chỉ đạo các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, có nhiều đổi mới, phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện hoạt động của các cơ quan của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu. Ảnh: Quốc hội

Công tác thi đua, khen thưởng được đẩy mạnh, đi vào thực chất; các phong trào thi đua thiết thực nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, lan tỏa tinh thần lao động sáng tạo và khí thế thi đua hăng hái, sôi nổi.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, những tấm gương điển hình được biểu dương trong nhiệm kỳ qua và tại đại hội chính là những bông hoa tươi thắm, nổi bật trong công việc rất thầm lặng của Quốc hội, đã tiếp tục hun đúc, nối dài truyền thống thi đua yêu nước của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đặng Thuần Phong và trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thị Lệ Thủy. Ảnh: Quốc hội