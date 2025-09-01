Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Điểm (xã Chương Dương, TP Hà Nội) bày tỏ niềm xúc động khi được chứng kiến thời khắc thiêng liêng, trọng đại của đất nước cũng như Thủ đô.

“Chúng tôi mong Thành phố ngày càng phát triển vững mạnh hơn nữa. Dù tuổi cao sức yếu nhưng tôi sẽ luôn động viên con cháu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tích cực đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô ngày càng giàu mạnh”, Mẹ Nguyễn Thị Điểm chia sẻ.

Các Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Hanoi.gov.vn

Anh hùng Lực lượng vũ trang Trần Mạnh Hiến (81 tuổi, phường Khương Đình, Hà Nội) bày tỏ niềm vinh dự khi được Chủ tịch UBND TP Hà Nội gặp gỡ, tặng quà nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

“Mỗi dịp Quốc khánh đều để lại trong tôi những cảm xúc khác nhau. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, tôi mong rằng đất nước ta thực hiện tốt mục tiêu của Đảng đề ra, đó là "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", trong đó có Thủ đô Hà Nội của chúng ta", ông Trần Mạnh Hiến bày tỏ.

Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Mạnh (84 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Trước đây chúng tôi sống rất khổ, rất vất vả, nên bây giờ được chứng kiến Thủ đô ngày càng giàu đẹp, chúng tôi rất phấn khởi”.

Tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn nữa

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng Hà Nội, đã có biết bao người con ưu tú của Thủ đô anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do.

“Mỗi tấc đất, mỗi con đường của Thủ đô hôm nay đều mang dấu ấn lịch sử, đều thấm đẫm mồ hôi, xương máu và cả những giọt nước mắt của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh và những người có công với cách mạng”, Chủ tịch UBND Thành phố chia sẻ.

Ông Trần Sỹ Thanh bày tỏ: “Chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn khắc sâu và đời đời ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, thương binh, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày.

Họ là những người đã cống hiến tuổi thanh xuân, máu xương, thậm chí cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Cũng theo Chủ tịch Thành phố, trong những năm qua, Hà Nội đã không ngừng nỗ lực triển khai nhiều chủ trương, chính sách thiết thực nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, Thành phố đã chi cho công tác ưu đãi người có công với tổng kinh phí 2.577 tỷ đồng, với 76.462 người có công và thân nhân người có công.

Tuy nhiên, Chủ tịch Thành phố cũng nhấn mạnh, những gì đã làm được vẫn chưa thể nào sánh đầy đủ với những hy sinh, cống hiến vô bờ bến của các Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng.

"Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn nữa đến đời sống của người có công, các gia đình người có công, đảm bảo họ luôn được hưởng thụ cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, xứng đáng với những gì đã đóng góp cho Tổ quốc”.