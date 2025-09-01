18h tối nay (1/9), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cung cấp thông tin mới nhất về diễn biến thời tiết từ chiều tối đến đêm nay (1/9) và ngày mai (2/9) ở khu vực trung tâm Hà Nội, để phục vụ người dân theo dõi lễ diễu binh, diễu hành.

Cụ thể, từ 18-22h ngày 1/9 không mưa. Từ 22h đến 6h ngày 2/9 khả năng mưa thấp.

Các khối diễu binh trùng trùng, lớp lớp trên phố phường Hà Nội trong buổi tổng duyệt sáng 30/8. Ảnh: Thạch Thảo

Đặc biệt, sáng 2/9, thời điểm diễn ra Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80), khả năng cao không mưa, thời tiết tốt, trời nắng nhẹ.

Cơ quan khí tượng nhận định, nhiệt độ sáng khoảng 26-30 độ (xác suất có mưa vào sáng 2/9 là dưới 20% với lượng mưa nhỏ và kết thúc nhanh).

Tuy nhiên, chuyên gia khí tượng cũng lưu ý đầu giờ sáng sớm trời nhiều mây sẽ làm giảm tầm nhìn và trần mây thấp, vì vậy cần lưu ý trong hoạt động bay ở độ cao thấp quanh khu vực tổ chức sự kiện.

TS. Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cũng vừa đưa ra nhận định, ngày 2/9, thời tiết Hà Nội không mưa. Sự kiện A80 diễn ra trong thời tiết đẹp, mây mỏng, trời mát, buổi sáng nắng nhẹ, buổi chiều nắng gắt.