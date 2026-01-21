BANH0121.090.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến dự phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện đại hội. Ảnh: TTXVN
BANH0121.049.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường điều hành phiên thảo luận. Ảnh: TTXVN 
BANH0121.101.jpg
BANH0121.051.jpg
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: TTXVN
BANH0121.052.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng trình bày tham luận về vấn đề “Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, hiện đại, gắn với nền an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc”. Ảnh: TTXVN
BANH0121.108.jpg
Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an trình bày tham luận về vấn đề “Công tác công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng: Hòa bình, ổn định - phát triển chất lượng cao - hạnh phúc của nhân dân”. Ảnh: TTXVN
BANH0121.054.jpg
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trình bày tham luận về vấn đề Xây dựng Chính phủ “Kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân”. Ảnh: TTXVN
BANH0121.099.jpg
Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trình bày tham luận về vấn đề “Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc - nền tảng, động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”. Ảnh: TTXVN
BANH0121.117.jpg
Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn trình bày tham luận về “Công tác chính trị, tư tưởng trong kỷ nguyên mới”. Ảnh: TTXVN
BANH0121.103.jpg
Các đại biểu dự phiên thảo luận tại hội trường. Ảnh: TTXVN
BANH0121.105.jpg
BANH0121.083 (1).jpg
Ảnh: TTXVN