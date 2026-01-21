Ông Lê Minh Trí cho biết nhiệm kỳ qua, các cơ quan đã phát hiện, xử lý nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có quy mô rất lớn và tính chất đặc biệt nghiêm trọng, chưa có tiền lệ, có tổ chức đan xen theo kiểu “hệ sinh thái”.