Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang trao đổi với báo chí về công tác nhân sự, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Ông Lê Minh Trí cho biết nhiệm kỳ qua, các cơ quan đã phát hiện, xử lý nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có quy mô rất lớn và tính chất đặc biệt nghiêm trọng, chưa có tiền lệ, có tổ chức đan xen theo kiểu “hệ sinh thái”.
Đại hội 14 của Đảng đang diễn ra tại Hà Nội, trong đó công tác nhân sự là một trong những nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thu hút sự quan tâm lớn của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước.